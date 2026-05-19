Medya

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bünyesinde kurulan çalışma grubuyla 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanım esaslarını belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini bildirdi.

IHA19 Mayıs 2026 Salı 12:12 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeye ilişkin soru üzerine Göktaş, dünyada da benzer uygulamaların gündemde olduğunu ve her ülkenin kendine yönelik çalışmalar yürüttüğünü hatırlatarak, "Özellikle Avustralya'nın raporunu inceledikten sonra gerekli tüm değerlendirmeleri yaptık ve eksiklikleri tamamlayarak ülkemize özgü bir model geliştirdik" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyaya yönelik düzenlemeleri de içeren kanunla 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacağını ve kontrollü kullanımın teşvik edileceğini vurgulayan Göktaş, çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmalarını önlemeyi amaçladıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin uygulamasındaki esasların belirlenmesine yönelik Bakanlığımız bünyesinde bir çalışma grubu kurduk ve süreci ilgili kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içinde yürütüyoruz. Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla birlikte yürüteceğimiz bu çalışma grubunda, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz. Üzerinde çalıştığımız bu yönetmelik tamamlandığında, yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak."

YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİ E-DEVLET VE FARKLI DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNDEN ÇALIŞACAK

Sosyal medya kullanımına yönelik yeni dönemin yalnızca yasal bir düzenlemeyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Göktaş, teknik altyapı ve uygulama mekanizmalarının da kapsamlı şekilde hazırlandığını bildirdi. Kanunla sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen yükümlülüklere esas olmak üzere yaş doğrulama sistemini başta e-Devlet olmak üzere farklı doğrulama yöntemlerini hayata geçireceklerini kaydeden Göktaş, bu sistemin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulacağını ifade etti.

