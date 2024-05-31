İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2024 Cuma / 22 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2772
  • EURO
    34,9618
  • ALTIN
    2433.68
  • BIST100
    10481.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'i aklamaya çalışan sözde yazar Azra Kohen'e soğuk duş
Medya

Soykırımcı İsrail'i aklamaya çalışan sözde yazar Azra Kohen'e soğuk duş

Soykırımcı İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de on binlerce masum insanı katlederken sözde yazar Azra Kohen 'Yavrusunu koruyamayan herkesin ölmesini diliyorum' sözleriyle İsrail'i değil bombalar altıda can veren Gazzelileri suçlamıştı. İnfiale neden olan skandal sözler sonrası kendi yayınevi Kohen'i yazar listesinden çıkardı, ünlü kitabevleri de kitaplarını raftan çekti.

31 Mayıs 2024 Cuma 08:04 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'i aklamaya çalışan sözde yazar Azra Kohen'e soğuk duş
ABONE OL

Terör devleri İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de 7 Ekim tarihinden bu yana tarihte eşine az rastlanır bir soykırıma imza atıyor.

Saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli hayatını kaybederken, 81 bin 420 kişi de yaralandı.

Katil İsrail'in UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Gazzelilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda da 45 Filistinli can vermişti.

Tüm dünyada milyonlarca insan hakları gönüllüsü Gazze'deki soykırıma ses yükseltirken Türkiye'de sözde yazarlık yapan Azra Kohen, Instagram hesabında saldırılarla ilgili skandal sözler sarf etti.

GAZZELİ MASUMLARA KİN KUSTU

Filistinlilerin çocuklarını bilerek bombanın atılacağı yerlere götürdüğünü iddia eden Kohen şunları yazdı: Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla ile 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağrılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesi yok olmasını diliyorum. Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum. Onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için. İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarınız analiz edebilecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor."

Azra Kohen'den skandal Filistin açıklaması: Çocukları bilerek götürüyorlar

KATLİAMA KILIF UYDURMAYA DEVAM EDİYOR

Azra Kohen son yayınladığı video ile daha fazla skandala imza atarak siyonist ve soykırım seviciliğini bir üst boyuta taşıdı. Çocukların, içerik çekmek için Filistinliler tarafından kurban edildiği yalanını söyleyen Kohen, "Video çekebilmek için çocuklar istismar ediliyor" dedi. Kohen, "Biz paylaşalım diye çocuklar öldürülüyor" açıklamasını yaptı.

YAYINEVLERİNDEN KARAR

Soykırım destekçisi Kohen'in sözleri kısa sürede büyük infial uyandırarak tepkileri de beraberinde getirdi.

YAYINEVİ KİTAPLARI SATIŞTAN KALDIRDI

Tepkiler Kohen'in "Fi", "Çi", "Pi", "Aeden" ve "Gör Beni" adlı tartışmalı kitaplarını yayımlayan Everest Yayınları'na da yansıdı.

Yayınevi gelen tepkiler sonrası Instagram hesabındaki gönderilerini yorumlara kapattı.

Everest Yayınları'nın internet sitesinde de Azra Kohen'in kitaplarının satıştan kaldırıldığı görüldü.

Everest Yayınevi, "Bu büyük insanlık suçunu meşrulaştıran ya da öven hiç kimsenin yayın grubumuz bünyesinde yer alamayacağını kamuoyunun bilmesini isteriz" diyerek, Kohen ile ilişiğini kestiğini açıkladı.

KİTAPYURDU DUYARSIZ KALMADI

Sosyal medyada yazara tepkiler çığ gibi büyürken 'Kitapyurdu' Kohen'in skandal sözlerine duyarsız kalmadı. Popüler online kitap alışveriş plaformu Kohen'in kitaplarını satıştan kaldırdı.

D&R gibi kitap satış mağazaları da Kohen'in kitaplarını satıştan kaldırdığını duyurdu.

BKMKİTAP DA BOYKOT UYGULADI: SİTEDE KOHEN ARATILDIĞINDA FİLİSTİN KİTAPLARI ÇIKIYOR

Kohen'e uygulanan boykota bkmkitap da katıldı. Kohen'in kitaplarını listeden kaldırmakla yetinmeyip, sitede farkındalık uyandırmak adına Azra Kohen ve kitapları aratıldığında Filistin ve Filistin meselesiyle ilgili kitapların gelmesini sağlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.