Soykırımcı İsrail'i aklamaya çalışan sözde yazar Azra Kohen'e soğuk duş

Terör devleri İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de 7 Ekim tarihinden bu yana tarihte eşine az rastlanır bir soykırıma imza atıyor.

Saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli hayatını kaybederken, 81 bin 420 kişi de yaralandı.

Katil İsrail'in UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Gazzelilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda da 45 Filistinli can vermişti.

Tüm dünyada milyonlarca insan hakları gönüllüsü Gazze'deki soykırıma ses yükseltirken Türkiye'de sözde yazarlık yapan Azra Kohen, Instagram hesabında saldırılarla ilgili skandal sözler sarf etti.

GAZZELİ MASUMLARA KİN KUSTU



Filistinlilerin çocuklarını bilerek bombanın atılacağı yerlere götürdüğünü iddia eden Kohen şunları yazdı: Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla ile 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağrılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesi yok olmasını diliyorum. Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum. Onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için. İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarınız analiz edebilecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor."

Azra Kohen'den skandal Filistin açıklaması: Çocukları bilerek götürüyorlar

Azra Kohen son yayınladığı video ile daha fazla skandala imza atarak siyonist ve soykırım seviciliğini bir üst boyuta taşıdı. Çocukların, içerik çekmek için Filistinliler tarafından kurban edildiği yalanını söyleyen Kohen, "Video çekebilmek için çocuklar istismar ediliyor" dedi. Kohen, "Biz paylaşalım diye çocuklar öldürülüyor" açıklamasını yaptı.

Soykırım destekçisi Kohen'in sözleri kısa sürede büyük infial uyandırarak tepkileri de beraberinde getirdi.

YAYINEVİ KİTAPLARI SATIŞTAN KALDIRDI



Tepkiler Kohen'in "Fi", "Çi", "Pi", "Aeden" ve "Gör Beni" adlı tartışmalı kitaplarını yayımlayan Everest Yayınları'na da yansıdı.

Yayınevi gelen tepkiler sonrası Instagram hesabındaki gönderilerini yorumlara kapattı.

Everest Yayınları'nın internet sitesinde de Azra Kohen'in kitaplarının satıştan kaldırıldığı görüldü.

Everest Yayınevi, "Bu büyük insanlık suçunu meşrulaştıran ya da öven hiç kimsenin yayın grubumuz bünyesinde yer alamayacağını kamuoyunun bilmesini isteriz" diyerek, Kohen ile ilişiğini kestiğini açıkladı.

KİTAPYURDU DUYARSIZ KALMADI



Sosyal medyada yazara tepkiler çığ gibi büyürken 'Kitapyurdu' Kohen'in skandal sözlerine duyarsız kalmadı. Popüler online kitap alışveriş plaformu Kohen'in kitaplarını satıştan kaldırdı.

D&R gibi kitap satış mağazaları da Kohen'in kitaplarını satıştan kaldırdığını duyurdu.

BKMKİTAP DA BOYKOT UYGULADI: SİTEDE KOHEN ARATILDIĞINDA FİLİSTİN KİTAPLARI ÇIKIYOR



Kohen'e uygulanan boykota bkmkitap da katıldı. Kohen'in kitaplarını listeden kaldırmakla yetinmeyip, sitede farkındalık uyandırmak adına Azra Kohen ve kitapları aratıldığında Filistin ve Filistin meselesiyle ilgili kitapların gelmesini sağlandı.