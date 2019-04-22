Söz 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 79. son bölüm Yavuz tuzağa düşer!

Söz 80. yeni bölüm fragmanı dizisinin izleyicileri tarafından heyecanla karşılandı. Söz 79. Son bölümde bölümüne çatışmalar damga vuruyor. Söz’ün son bölümünde Bu arada da Yavuz Linda’yı sorgular ve ona silah çeker. Derya ise hastanede yataktan kalkmak ister ama düşer. Yürüyemediğini gören Derya ağlar ve kriz geçirir. Su ve Nazlı Derya’yı kaldırırken, Yavuz ise Derya’yı görüp daha da hırslanır. Dragan ile ekip arasında çatışma iyice büyür. Bu arada Dragan Yavuz’u zayıf noktasından vurmak ister ve ona tuzak kurar. Derya’yı rehin alılar. Yavuz ise bile bile tuzağa gider ve onun da etrafı sarılır. İşte Söz 80. yeni bölüm fragmanı ve Söz 79. son bölüm özeti sizlerle…

SÖZ 80. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Söz 8. ynei bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 79. BÖLÜM ÖZETİ

Derya’nın vurulmasının ardından Yavuz için zamana karşı bir yarış başlar. Derya’yı kaybetmek istemeyen Yavuz son sürat onu hastaneye yetiştirmeye çalışır.

Mayına basan Aşık’ı kurtarmak için Tim, canla başla bir çözüm bulmak için uğraşırken teröristlerin boş durmaya niyeti yoktur. Dragan’ın gönderdiği adamlar Âşık’ı kurtarmak isteyen Tim’i zora durumda bırakır.

Derya’nın Yavuz tarafından hastaneye getirilmesiyle kritik bir ameliyat süreci başlar. Derya hayata tutunma mücadelesi verirken Derya’nın başına gelenlerin hesabını Linda’dan sormak isteyen Yavuz büyük bir öfkeyle harekete geçer.

Linda’nın bulunduğu yüksek korunaklı evi basan Yavuz Linda’ya ulaşmak için önüne çıkan her engeli aşmakta son derece kararlıdır. Korumalar Yavuz’a direnirken Linda son anda kaçmayı başarır. Yavuz’un gazabından kurtulan Linda can güvenliği için Dragan’ın yanına sığınır.

Eylem’in Tarık vasıtasıyla Linda’nın bulunduğu yeri öğrenmesiyle Yavuz da hemen peşine düşer. Linda’yı köşeye sıkıştıran Yavuz’un yolu Tim ile kesişir.

SÖZ DİZİSİ ESKİ BÖLÜMLERDE YAŞANANLAR

Yavuz yaptığı büyük hamleyle Dragan’ı köşeye sıkıştırır. Yavuz’un gözü karalığı karşısında çaresiz kalan Linda, Dragan’ı ona bırakmak zorunda kalır. Kopuk’un da yardımıyla Dragan’ı Türkiye’ye getirmek için Yavuz’u zorlu bir süreç beklemektedir.

Nazlı’nın Ateşle karşılaşmasının hemen ardından beklenmedik bir gelişme yaşanır. Ateş’in yaşadığına canlı tanık olan Nazlı bu durumu Erdem ve Tim’e anlatır fakat bütün aramalar yine sonuçsuz kalır. Ateş’e dair bir ipucuna sahip olduğunu düşünen Nazlı bu işin peşini bırakmamakta son derece kararlıdır.

Seda’nın yakalanmasının ardından Sami ile bağlantılı olduğuna dair şüpheler üzerine Tim harekete geçer ve Sami’nin izine ulaşabilmek için yoğun gayret gösterir. Sami ise güvenli bir yer olarak Samet’in evinde kendisini yurtdışına çıkaracak helikopteri beklemektedir. Tim’in ani operasyonu beklenmedik sonuçlara yol açacaktır.

Ayrıca Yavuz ve Derya buluştukları restoranda onları bekleyen sürprizden habersizdirler. Linda’nın ansızın ortaya çıkışı bir anda tüm dengeleri değiştirecektir.

SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Söz dizisi yayınlandığı günden beri Star TV ekranlarında önemli bir hayran kitlesi oluşturdu. Hem hikâye örgüsü hem oyuncu kalitesi hem de askeri konulu bir dizi olması Söz dizisini bir adım öne çıkartıyor. Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Meriç Aral, Sarp Akkaya, Burak Sevinç, Görkem Sevindik kimdir, nerelidir, dizideki rolleri ne? İşte detaylar...

YAVUZ KARASU (TOLGA SARITAŞ)

Görev: Tim Komutanı

Rütbe: Kıdemli Üsteğmen

Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır. Bir yanda ülkesi için çarpışırken bir yandan da tutkulu ve zor bir aşka yelken açacaktır.

SAVCI DERYA (DENİZ BAYSAL)

Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. İlköğretimini Karşıyaka İlköğretim Okulu’nda tamamlayan oyuncu Teğmen Ali Rıza Akıncı Lisesi’nden mezun olmuştur. Sonrasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret eğitimine devam etmiştir.

Oyunculukla tanışması ise 2000 senesinde yani daha 9 yaşındayken Karşıyaka Belediye Tiyatrosu ile olmuştur. Burada hem oyunculuk eğitimi almış hem de birçok tiyatro oyununda rol almıştır.

2011 yılında FOX TV’de yayınlanan Derin Sular isimli dizide başrol olarak televizyon dünyasına ilk adımını atan oyuncu; gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeye başlamıştır.

Akabinde iki adet reklam filminde rol almış ve sonrasında sırasıyla Babalar ve Evlatlar, Kalbim Dört Mevsim, Kayıp Şehir, Aşk Ekmek Hayaller dizileriyle kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam etmiştir. 2014-2015 senelerinde ise rol aldığı Kaçak Gelinler isimli dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan oyuncu hemen ardından Show TV’de yayınlanan Beyaz Yalan isimli dizide birbirine tamamen zıt iki farklı karakteri canlandırarak başarılı bir performans sergilemiştir.

BAHAR KUTLU (AYBÜKE PUSAT)

Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin güzel kızıdır. Tüm bu zenginlik ve şaşaaya rağmen mütevazı ve yardımsever bir doktordur. İstanbul'dan ve ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.

EYLEM MERCIER (MERİÇ ARAL)

Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır. Üniversite yıllarında çeşitli eylemlere katılmış ve defalarca gözaltına alınmıştır. Anarşist, muhalif bir internet gazetecisidir. Bölgede tanışacağı Tim elemanına âşık olunca inandığı her şeyi sorgulamaya başlayacaktır.

ERDEM KORKMAZ (NİHAT ALTINKAYA)

Görev: Tabur Komutanı

Rütbe: Yarbay

En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır. Bütün bunlarla beraber de çok babacandır. Bütün askerlerin her derdiyle tek tek ilgilenir. Ayrıca civardaki köylülerle ilişkileri de çok iyidir.

ZAFER YAMAN (ATAKAN ARSLAN)

Görev: Tim Komutan Yardımcısı

Rütbe: Üsteğmen

Lakap: Geveze

Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar. Tam bir spor delisidir. Kendi halinde, ketum takılmayı sever. Disiplinin esas olduğu bir aileden gelmiştir.

SERHAT KILIÇ DA KADRODA

'Söz' dizisinde Serhat Kılıç, 'Çolak' karakterine hayat verecek. Başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, bir 'Özel Kuvvet Timi'nin hikâyesinin anlatıldığı 'Söz' dizisinde Kılıç'ın hayat verdiği 'Çolak' karakteri, 'Bir terör örgütünün lideridir. 'Çolak'; zeki, kurnaz ve zalimdir. Çıkarları uğruna küresel güçlerle işbirliği yapmaktan çekinmez. İlkeleri ve ahlakı yoktur. Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için Kıdemli Üsteğmen Yavuz'la olan kişisel hesabını görmek için her türlü yolu denemektedir.'

Söz dizisi konusu ne? Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisi oyuncuları kimler? Üsteğmen Yavuz, Savcı Derya, Yarbay Erdem, Eylem Mercier, Dragan Ratkoviç, Üstçavuş Fethi, Üstçavuş Mücahit kimdir, hangi rollerde oynuyor? Asker dizisi Söz yayınlandığı ilk günden beri beğenilerek izleniyor. Her geçen gün heyecan dozunu da yükselten dizinin konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler de merak ediliyor. zel Kuvvetler Komutanlığı’nda üsteğmen olarak görev yapan bir askerin nişanlısı, teröristler tarafından haince öldürülür. Üsteğmen bu olaydan sonra bütün teröristlerden nişanlısının öcünü alma kararı verir. Söz dizisi konusu, oyuncuları ve gerçek olaylarla ilgisini sizler için derledik.