Söz 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 80. Son bölüm Şehirde bombalar bir bir patlıyor!

Söz 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz’ün 81. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Söz’ün yeni bölümünde büyük bir yıkım gerçekleşiyor. Söz’ün son bölümünde Yavuz’a nasihat veren Yarbay Erkem “Sen de beni evladım sayılırsın. Eğer bir şey gizlersen, anlarım.” diyor. Yavuz oluşacak tehlikeye dikkat çekiyor ve Derya’ya “Karşılık vermek misilleme yapmak isteyebilirler. Sözde başkanlarını indirdik sonuçta.” diyor. Derya ise “Gelsinler. Ellerinde ne varsa gelsinler. Biz ne zaman yıkıldık ki bugün yıkılalım…” diyor. Örgüt şehirde bombalı eylem hazırlığı yapıyor. Bombalı eylemi önlemek için tim bir araya geliyor. Yarbay Erdem time bir konuşma yapıyor ve ““Biz ezbere yemin etmedik, kalpten yemin ettik. Biz bir timiz, ya beraberiz ya hiçiz. Bugün eğer bir kez daha kan dökülecekse onların kanı olacak.” diyor. Tim bombaları ararken, şehirde bombalar bir bir patlamaya başlıyor. İşte Söz 81. yeni bölüm fragmanı ve 80. Son bölüm özeti sizlerle…

SÖZ 81. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Star TV’nin sevilen dizisi Söz’ün 81. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

SÖZ 80. SON BÖLÜM İZLE

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 80. BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz’un zekice planı sonucunda yakalanan Dragan adalet önünde hesap vermesi için tutuklanır.

Eylem’in zor durumda olduğunu gören Tim hemen harekete geçip önlerine geleni indirir. Tim Eylem’e ulaştığında onu kafasına dayanmış bir silahla tehlikenin ortasında bulur.

Yavuz ve Kopuk, Linda’dan aldıkları önemli bilgiler ışığında terör devleti planlarının arkasındaki kişiyi araştırmaya koyulurlar. Büyük patrona ulaşabilecekleri bir adres öğrenirler.

Bu sırada İstanbul bir terör saldırısıyla sarsılır. Halk otobüsünde silahlı bir terörist El Muğdar’ın serbest bırakılması talebiyle bir katliam girişiminde bulunur.

Harekât merkezinde Dragan ve yakın adamı Sadık paralel sorguya alınır. Dragan serbest bırakılmazsa İstanbul’un her yerinde büyük patlamalar olacağı tehdidinde bulunur. Eylem ve Yavuz çapraz sorguda önemli bilgiler edinirler.

Tim ve Yavuz ayrı kollardan İstanbul’daki olası terör saldırılarının önüne geçmek için harekete geçerler. Tim meydandaki canlı bombaların peşindeyken Yavuz da bu saldırıların arkasındaki asıl kişinin peşindedir. Zamana karşı verilen gerilim dolu mücadele esnasında daha büyük bir tehlikenin yaklaşmakta olduğunu anlayacaklardır.

SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

BURAK SEVİNÇ

Burak Sevinç, 1 Nisan 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Zonguldak’lıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünden mezundur. 2012 yılında rol aldığı Babam İçin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Burak Sevinç kanun, ud, keman ve gitar çalıyor. Bir dönem Enbe Orkestrası'nda profesyonel olarak müzisyenlik yapmıştır.

Yalan Dünya, Merhaba Hayat, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi Pusu ve Evli ve Öfkeli dizilerinde rol alan Burak Sevinç, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Cem Yenilmez karakterine hayat vermektedir. Burak Sevinç, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur.

Burak Sevinç’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Leke (Cem) (TV Dizisi)

2017 – Söz (Fethi) (TV Dizisi)

2017 – Mahalle (Sinema Filmi)

2016 – Dönerse Senindir (Sinema Filmi)

2016 – Altınsoylar (Oğuz) (TV Dizisi)

2015 – Evli ve Öfkeli (Cihan) (TV Dizisi)

2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Hasan) (TV Dizisi)

2013-2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Timur) (TV Dizisi)

2013 – Merhaba Hayat (TV Dizisi)

2012 – Yol Ayrımı (Yusuf) (TV Dizisi)

2012 – Babam İçin (TV Dizisi)

TOLGA SARITAŞ

Tolga Sarıtaş, 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Halil Akkanat Lisesi'nden mezun oldu. Liseden sonra, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı.

Tolga Sarıtaş, aynı zamanda Özlem Tekin'in Kimse Bilmez adlı müziğinin klibinde de yer almıştır. Arka Sokaklar ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde de küçük bölümler oynamıştır.

Kanuni Sultan Süleyman rolünü Halit Ergenç'in, Hürrem Sultan'ı Vahide Perçin'ın canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde 4. Sezonda Hürrem Sultan'ın oğlu Şehzade Cihangir'i canlandırdı.

Tolga Sarıtaş, 2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Mete Horozoğlu, Ekin Koç, Ayça Bingöl ve İlker Kızmaz olan "Benim Adım Gültepe" dizisinde Murat karakterini canlandırmıştır.

2014 yılında TRT1'de yayınlanan "Büyük Sürgün Kafkasya" adlı dizinin başrollerinde Melis Birkan, Tolga Sarıtaş, Elif Atakan, Nilüfer Açıkalın, Alpay Kemal Atalan, Luran Ahmeti ve Ertan Saban oynadı.

Tolga Sarıtaş, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizide "Ali Mertoğlu" karakterini oynamaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Kanat Heparı, Evrim Alasya, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.

Filmleri ve Dizileri:

2015 - Güneşin Kızları (Ali Mertoğlu) (TV Dizisi)

2014 - Büyük Sürgün Kafkasya (TV Dizisi)

2014 - Benim Adım Gültepe (Murat) (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Şehzade Cihangir) (TV Dizisi)

2013 - 20 Dakika (TV Dizisi) (Bölüm oyuncusu)

2013 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki (TV Dizisi) (Bölüm oyuncusu)

2012 - Arka Sokaklar (TV Dizisi) (Bölüm oyuncusu)

2011 - Sen de Gitme (TV Dizisi)

2010 - Kaledeki Yalnızlık (Feyyaz) (Sinema Filmi)

2010 - Bilinmeyen Yaşın Yorgunu (Berkcan) (Sinema Filmi)

2008 - Bahtı Kara (Berk) (Sinema Filmi)

MERİÇ ARAL

Meriç Aral, 1 Temmuz 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Anne babası da avukat olan güzel oyuncu, lise eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi’nde hukuk ve yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat eğitimi almıştır. 2012 yılında mezun olan Meriç Aral, avukatlık stajını tamamladıktan sonra avukatlık yapmak istememiş bunun üzerine Yeni Sinemacılar'da film asistanı olarak çalışmaya başlamış. Oyunculuk kariyerine; 2012’de başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Şahin Irmak’ın rol aldığı Sultan dizisinin deneme çekimlerine davet edilip kabul edince başlamış oldu. Ardından, 2013 – 2015 yılları arasında başrollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay, Mine Tugay, Şebnem Dönmez'in oynadığı “Medcezir” dizisinde Hale karakterini canlandırdı.

2014 yılında Unutursam Fısılda filminde Mediha karakterini canlandırdı. 2015 yılında yayınlanan Hesapta Aşk filminde Ezgi karakteri ile yıldızı daha da parlayan Meriç Aral, 2016 yazında Yüksek Sosyete dizisinde başrollerden biri olan Ece karakterine hayat verdi. Şimdi Star Tv'de ikinci sezonu yayınlanan Söz adlı dizide Eylem Mercier karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkan güzel oyuncu, 1.71 metre boyunda, 55 kilo ve Yengeç burcudur.

Meriç Aral'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Söz (TV Dizisi)

2015 – Hesapta Aşk (Ezgi) (Sinema Filmi)

2014 – Unutursam Fısılda (Mediha) (Sinema Filmi)

2014 – Muska (Melis) (Sinema Filmi)

2013 – 2015 – Medcezir (Hale) (TV Dizisi)

2013 – Balayı (Sinema Filmi)

2012 – Sultan (TV Dizisi)