Söz dizisi 71. son bölüm izleme linki! Söz 72. Yeni Bölüm Fragmanı Star Tv izle

Söz dizisi 71. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Ülkemizin en çok sevilen dizi türlerinden olan askeriye dizisiyle heyecanını sürdürmeye devam ediyor. Yayınlandığı günlerden beri sevilerek izlenen Söz dizisinin son bölümünde Yavuz bir yol ayrımındadır. Nazlı ise, peşindeki tehlikeden kaçarak sığındığı kişinin kim olduğundan habersizdir. Asıl tehlikeyle ise içine düştüğü zor durumun farkına vardığında yüzleşecektir. Yavuz ise Dragan’ın hain planın peşine düşmüştür. Söz yeni 72. bölümünde de neler olacağı ve fragmanı yayınlandı mı? sorusu merak ediliyor. İşte Söz 71 son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde…

Söz 72. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Yavuz bir yol ayrımındadır, Derya onun hakkında gizli kalması gereken bilgileri öğrenmek üzeredir. Resmi kayıtlarda yer almayan gizli görevinin ortaya çıkması Yavuz’un kendi başının çaresine bakması anlamına gelmektedir. Gerçekler ortaya çıkmadan önce Yavuz, bizzat kendisi gidip Derya’yla konuşmaya karar verir. Peşindeki tehlikeden kaçan Nazlı, sığındığı kişinin kim olduğundan habersizdir. İçine düştüğü zor durumun farkına vardığında ise asıl tehlikeyle yüzleşecektir. Sami’nin içerde tutulmasının tek dayanağı olan Seda’nın, ifade veremeden suikasta uğramasının ardından, Sami ve Samet istediğini elde eder. Ekibiyle buluşan Sami’nin boş durmaya niyeti yoktur. Dragan, Karabatak ile alakalı planlarını sürdürürken Yavuz Dragan’ın hain planının peşine düşmüştür bile. Sami’nin boş durmayıp bu planda Dragan’a yardım ettiğini öğrendiği an ise Sami için yolun sonu gözükmüştür. Nazlı’dan haber alamayan Erdem, kızının Karabatak’ın peşinden gittiğini öğrenir. Tim ile birlikte Nazlı’nın izini bulmak için çıktıkları yolculuğun sonu Karabatak’a çıkacaktır.

SÖZ 70. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Linda’nın Yavuz hakkında söyledikleri Derya’yı derinden etkiler. İçinde barındırdığı şüpheleri iyice gün yüzüne çıkan Derya, gerçeğin peşine düşmekte kararlıdır. Linda tarafından çok zor bir durumun içine sokulan Yavuz ise Linda’ya karşı hamle için harekete geçer.

Samet’in evine düzenlenen operasyonun ardından Samet’in bulaştığı pis işler Melisa ile Keşanlı’nın arasında mesafe girmesine neden olur. Sami’nin de alınmasının ardından Seda’nın ifadesi büyük önem kazanır. Fakat Seda’nın konuşmasını engellemek için eski işbirlikçiler de devreye girecektir.

Kurulması planlanan terör devleti için Dragan ve Linda hazırlıklarını hızlandırır. Fakat ellerinde bulundurdukları terör örgütlerini uluslararası alanda meşrulaştırmak için kurdukları plana Tim karşı mücadelesini sürdürecektir.

Karabatak’ın izini bulmak için çıktığı yolda, aşkı uğruna büyük bedeller ödemek zorunda kalan Nazlı ise kendisini Ateş’e hiç olmadığı kadar yakın bulacaktır.

Linda, Yavuz hakkındaki iddialarını kanıtlayacağını söyleyip Derya’yı buluşmaya ikna eder. Eline geçen kanıtlarla Derya büyük bir şok yaşayacaktır.

SÖZ DİZİSİ ESKİ BÖLÜMLERDE YAŞANANLAR

Yavuz yaptığı büyük hamleyle Dragan’ı köşeye sıkıştırır. Yavuz’un gözü karalığı karşısında çaresiz kalan Linda, Dragan’ı ona bırakmak zorunda kalır. Kopuk’un da yardımıyla Dragan’ı Türkiye’ye getirmek için Yavuz’u zorlu bir süreç beklemektedir.

Nazlı’nın Ateşle karşılaşmasının hemen ardından beklenmedik bir gelişme yaşanır. Ateş’in yaşadığına canlı tanık olan Nazlı bu durumu Erdem ve Tim’e anlatır fakat bütün aramalar yine sonuçsuz kalır. Ateş’e dair bir ipucuna sahip olduğunu düşünen Nazlı bu işin peşini bırakmamakta son derece kararlıdır.

Seda’nın yakalanmasının ardından Sami ile bağlantılı olduğuna dair şüpheler üzerine Tim harekete geçer ve Sami’nin izine ulaşabilmek için yoğun gayret gösterir. Sami ise güvenli bir yer olarak Samet’in evinde kendisini yurtdışına çıkaracak helikopteri beklemektedir. Tim’in ani operasyonu beklenmedik sonuçlara yol açacaktır.

Ayrıca Yavuz ve Derya buluştukları restoranda onları bekleyen sürprizden habersizdirler. Linda’nın ansızın ortaya çıkışı bir anda tüm dengeleri değiştirecektir.

SÖZ DİZİSİ KONUSU

Türkiye'nin gündelik hayatının en önemli olayı olan Afrin operasyonuna paralel yürüyen Söz Dizisi kahraman ordumuzun yaşantısından ve mücadelesinden kesitler sunuyor. Özel harekat subay ve askerlerinin hem askeri hem de sivil hayatlarının konu edildiği Söz Dizisi bir sınır şehri olan Karabayır'da geçiyor.

SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI

Her bölümü ile izlenme rekorları kıran Tolga Sarıtaş (Kdemli Üsteğmen Yavuz Karasu), Serhat Kılıç (Çolak), Mehmet Özgür (Agah), Aybüke Pusat (Bahar Kutlu), Meriç Aral (Eylem Mercier), Nihat Altınkaya (Yarbay Erdem Kaçmaz), Burak Sevinç (Üstçavuş Fethi Kulaksız), Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti), Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar Bozdağ), Eren Vurdem (Başçavuş Ateş Acar), Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altınparmak), Doğukan Polat (Aşık), Nil Günal (Güler Korkmaz), İlayda Ildır (Nazlı Korkmaz), Burcu Binici (Ceren) gibi oyuncularyer alıyor.