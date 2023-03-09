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Medya

Sözcü Gazetesi'nde Yılmaz Özdil depremi

Geçtiğimiz günlerde Genel Müdürlüğünü üstlendiği Sözcü TV'den ayrılma kararı alan Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi'nden de istifa ettiğini açıkladı.

9 Mart 2023 Perşembe 13:38 - Güncelleme:
Sözcü Gazetesi'nde Yılmaz Özdil depremi
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Gazeteci Yılmaz Özdil, 1 Mart tarihinde yayın hayatına giren Sözcü Tv'den 5 gün sonra ayrılma kararı almıştı. Özdil'den bugün ani bir karar daha geldi.

Yılmaz Özdil, yıllardır yazarlık yaptığı Sözcü Gazetesi'nden de istifa ettiğini duyurdu. Özdil, ayrılık kararını sosyal medya hesabından açıkladı.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Özdil dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kinayeli sözlerle duyurmuştu.

Özdil, bu görüşmeye ilişkin "Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu lütfedip telefon etti, CHP ve medya üzerine konuştuk, kendisine yürekten teşekkür ederim, neler konuştuğumuzu şu anda anlatacak bir televizyon ekranına sahip değilim, bir gün anlatabilme imkanım olduğunda cümleten anlatırım" demişti.

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