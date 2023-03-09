Sözcü Gazetesi'nde Yılmaz Özdil depremi

Gazeteci Yılmaz Özdil, 1 Mart tarihinde yayın hayatına giren Sözcü Tv'den 5 gün sonra ayrılma kararı almıştı. Özdil'den bugün ani bir karar daha geldi.

Yılmaz Özdil, yıllardır yazarlık yaptığı Sözcü Gazetesi'nden de istifa ettiğini duyurdu. Özdil, ayrılık kararını sosyal medya hesabından açıkladı.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Özdil dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kinayeli sözlerle duyurmuştu.

Özdil, bu görüşmeye ilişkin "Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu lütfedip telefon etti, CHP ve medya üzerine konuştuk, kendisine yürekten teşekkür ederim, neler konuştuğumuzu şu anda anlatacak bir televizyon ekranına sahip değilim, bir gün anlatabilme imkanım olduğunda cümleten anlatırım" demişti.