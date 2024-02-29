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Medya

Sözcü Gazetesi'nden matematik ve zekayı ağlatan haber

Sözcü Gazetesi, 'Laik yönetim istiyorum' diyenlerin 83.2, 'şeriata dayalı yönetim istiyorum' diyenlerin yüzde 16.8 çıktığı anketi öyle bir çarpıttı ki, matematik ve zeka da çaresiz kaldı.

Akşam Gazetesi29 Şubat 2024 Perşembe 08:41 - Güncelleme:
Sözcü Gazetesi'nden matematik ve zekayı ağlatan haber
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Türkiye'yi şeriat ve yabancı düşmanlığı ile kutuplaştırmaya çabalayan 'akıl', zeka düzeyini bir kez daha gösterdi. Aksoy Araştırma şirketinin yaptığı bir anket dün Sözcü gazetesinde "Her 10 AKP'liden 4'ü şeriat istiyor" başlığıyla yayınlandı. Habere göre ankette, "Nasıl bir yönetim biçimi istiyorsunuz?" sorusuna "Laikliğe dayalı" diyenler yüzde 83.2, "Şeriata dayalı" diyenler ise yüzde 16.8 çıktı. Yüzde 16.8'in partilere göre dağılımında ise yüzde 39 ile AK Parti seçmeni ilk sırada yer aldı. Ankette yer alan bu veri, haberde "Her 10 AK Partili'den 4'ü yönetim biçimini değiştirmek istiyor" yorumuyla verildi.

İKİ BARİZ ÇARPIKLIK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Anket sonuçlarını değerlendiren haberde ilk göze çarpan, %39'un tüm katılımcıların değil yüzde 16,8'inin %39'u olduğunun ihmal edilmesi. Doğru olan ise yüzde16.8'in %39'u, yani ankete göre katılımcıların %6.5 civarındaki kısmı AK Partililer'den oluşuyor. İkincisi ise, bu %39'un AK Parti'nin seçimlerde aldığı toplam oyun %39'u olarak sunulması.

GAZETENİN Mİ AKSOY'UN MU?

Haberdeki bu değerlendirmelerin gazete editörlerinin mi yoksa Aksoy Araştırma'nın mı olduğuna dair bilgi verilmedi.

NİTELİKSİZ GİRİŞİM

28 Şubat'ın yıldönümü ve seçimler yaklaşırken bir avukatın kişisel popüleritesi üzerinden yapılan bu anket ve ankete dayalı haber, toplumsal kutuplaşmaya yönelik yeni ve niteliksiz bir girişim olarak kayda geçti.

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