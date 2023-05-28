Sözcü Kalın 24 TV'ye konuştu: PKK uzantılarıyla Türk siyasetini dizayn etme çabası fiyaskoyla sonuçlanmıştır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 TV'de seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın konuşmalarından öne çıknalar;

Bugün hepimiz kazandık. Tayyip Erdoğan'a oy veren vermeyen herkes kazandı. Ben buna inanıyorum.

Seçim döneminde gördük. Birtakım küresel vesayetçilerin dışarıya ne tür vaatlerde bulunduğunu, daha iktidara gelmeden Avrupa'ya, Fransa'ya Rusya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Orta Asya'ya Türk dünyasına, Azerbaycan'a ne tür mesajlar verdiğini gördük.

Yabancı basından Türkiye'yi takip eden gazeteciler, uzmanlar, editörler, ben yıllarca bunlarla konuştum, konuşuyoruz. Hala işimiz gereği de ülkemizi, buranın siyasi gerçeklerini anlatıyoruz. Maalesef Türkiye'yi yine anlamadılar yine anlayamıyorlar.

PKK'nın siyasal uzantıları üzerinden Türk siyasetini dizayn etme dönemi, çabası, girişimi tekrar başarısızlıkla, fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Netice vermemiştir, ne biz ne de Türk milleti buna prim vermemiştir.