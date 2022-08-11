Sözcü pes dedirtti! Kendi kendilerini yalanladılar

Sözcü gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevi ziyaretinde duvarda Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hz. Ali fotoğraflarının yerlerinin bilerek değiştirildiği yalanını manşete taşırken, Sözcü yazarı Saygı Öztürk ise köşe yazısında bu durumu yalanladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hüseyin Gazi Cemevi'nde katıldığı Muharrem iftarı öncesi cemevinin yerleşim düzeninin değiştirildiği, Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hz. Ali'nin fotoğraflarının başka duvara taşındığı yalanı ortaya atıldı. Sözcü gazetesi de bu yalanı gazetenin manşetine taşıyarak algı operasyonuna kalkıştı.

YAZARI YALANLADI

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Sözcü'nün manşetteki haberinin yalan olduğunu ortaya çıkaran bir köşe yazısı kaleme aldı. Öztürk, köşe yazısında Cemevi Vakfı'nın bir yetkilisiyle yaptığı konuşmayı aktardı.

Cemevi yetkilisi Öztürk'e gazetenin 1. sayfasındaki bütün ifadelerin yalan oluduğunu ortaya koyan şu bilgileri verdi: "Cemevinde solda Atatürk ortada Hacı Bektaş, sağda Hz. Ali'nin duvara çizilmiş yağlı boya resimleri bulunuyordu. Duvar nemlendiği için resimler bozuluyor ancak bir ressam bulduğumuzda bunlar düzeltiliyordu. Cemevinde tadilat yapılınca biz de bunu fırsat bilip duvarı boyattık. Resimleri cemevinde daha fazla kişinin daha rahat bir biçimde göreceğini dikkate alıp çerçeveletip astırdık. Resim yerinin değiştirilmesiyle Cumhurbaşkanı'nın kesinlikle ilgisi yok."