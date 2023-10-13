İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2023 Cuma / 29 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8769
  • EURO
    29,4222
  • ALTIN
    1679.22
  • BIST100
    8259.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Sözcü TV'de skandal! İsrail katliamını savundu: Biz kesip biçmeyelim mi?
Medya

Sözcü TV'de skandal! İsrail katliamını savundu: Biz kesip biçmeyelim mi?

Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak, Sözcü TV'de İsrail-Filistin çatışmasının tartışıldığı programda İsrail'in katliamlarını savundu. Skandal sözler sarf eden Yanarocak, Batı medyası ve İsrail'in yalan propagandalarını dillendirdi ve 'Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?' diye konuştu.

13 Ekim 2023 Cuma 07:45 - Güncelleme:
Sözcü TV'de skandal! İsrail katliamını savundu: Biz kesip biçmeyelim mi?
ABONE OL

Sözcü TV'deki programda büyük bir skandal yaşandı.

İsrail, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini açık biçimde hedef alarak çocuk-kadın demeden katliama girişirken, ABD ve Batı ise tüm acımasızlıkları görmezden gelmeyi tercih ediyor.

YALAN PROPAGANDALARA SARILDI!

Sözcü TV yayınına konuk olarak alınan Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak da İsrail'in Filistin'e yönelik katliamını meşrulaştırmak için Batı medyasının dillendirdiği yalan propagandalara sarıldı.

"BİZ KESİP BİÇMEYELİM Mİ?"

Cohen Yanarocak, "Bize roket atana biz gül mü atalım? Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" gibi kan donduran ve acımasız zihniyeti gözler önüne seren ifadeler kullandı.

Yanarocak skandal sözlerin ardından yayından alınırken sosyal medyada kullanıcılar, 'Böylesi bir isim nasıl yayına alınabiliyor' şeklinde tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde de; ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrailli çocukların kafalarının kesildiğine ilişkin görüntüleri gördüğünü iddia ettiği açıklaması Beyaz Saray tarafından açıkça yalanlanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.