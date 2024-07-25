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Medya

Sözcü TV'de skandal yayın! ''Sokak savaşları başlar'' tehdidi

Türkiye, başıboş sokak köpekleri düzenlemesinin Meclis'ten geçmesini beklerken Sözcü TV'de skandal bir yayına imza atıldı. Yayında, 'Bu iş kötüye gidiyor. O yasa meclisten geçtiği anda çok daha kötü olabilir.' ifadeleri kullanılırken, Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın ise tepki çeken açıklamalara imza atarak 'Sokak savaşları başlar' diyerek aklınca tehdit etti.

25 Temmuz 2024 Perşembe 12:30 - Güncelleme:
Sözcü TV'de skandal yayın! ''Sokak savaşları başlar'' tehdidi
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Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

Düzenlemeyle;

Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.

Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'ndaki 9. maddesindeki hükümler uygulanacak.

Başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik veya Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek, sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezası 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.

İlgili düzenlemenin TBMM Komisyonu'nda kabul edilmesi sonrası yasanın Meclis'ten de geçmesi bekleniyor.

SÖZCÜ TV'DE SKANDAL YAYIN

Tam bu süreçte; Sözcü TV'de skandal bir yayın gerçekleştirildi.

Başıboş sokak köpekleri düzenlemesinin konuşulduğu programda gazeteci Zülal Kalkandelen "Bu iş kötüye gidiyor. O yasa meclisten geçtiği anda çok daha kötü olabilir. Toplumsal huzur bozulacak" sözleriyle açık bir provokasyona imza attı.

Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın da "Sokak savaşları başlar" diyerek tehdit savurdu.

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