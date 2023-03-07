Sözcü TV'den istifa eden Yılmaz Özdil CHP'lileri suçladı

İYİ Parti'nin masadan kalkmadığını, masadan itildiğini söyleyerek CHP medyasındaki genel görüşün aksine bir tutum sergileyen Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, Sözcü TV'deki Genel Müdürlük görevini bırakmak zorunda kaldı. İstifa eden Özdil, bugün yaşananları köşesine taşıdı. Özdil, CHP'li bazı isimlerin parti kaynaklarını kullanarak aleyhine kampanya yürüttüğünü belirtti, "CHP'nin parasına yazık kardeşim." dedi. Özdil, Akşener'in masaya dönmesi sonrası tutumunun doğru olduğunu savunarak, "Akşener masayı dağıttı diyen akçeli gazeteciler, CHP yönetiminin adını kullanarak benim aleyhime linç kampanyası başlatanlar ne diyecekler şimdi?" ifadeleri ile tepkisini ortaya koydu.

SÖZCÜ TV'DE DEPREM: GENEL MÜDÜR YILMAZ ÖZDİL İSTİFA ETTİ

Sözcü TV kuruluşunun ilk haftasını tamamlamadan istifa depremi ile sarsıldı. Kanalın kurucu Genel Müdürü Yılmaz Özdil, Meral Akşener'in masadan itildiğine dair sözleri sonrası görevinden ayrıldı.

ÖZDİL İSTİFASI SONRASI CHP'YE PATLADI: PARTİNİN PARASINA YAZIK KARDEŞİM

Özdil, görevini bıraktıktan sonra merak edilen sürece dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Köşesinde süreci anlatan Özdil, Akşener'in masayı dağıtmadığını, masadan itildiğini söylemesi sonrası CHP'li bazı isimlerin aleyhinde kampanya yürüttüğünü ifade eden Özdil, "Partinin parasına yazık kardeşim." dedi.

Özdil, "Doğma büyüme bir CHP'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm." ifadeleri ile dikkat çekti.

"AKÇELİ GAZETECİLER NE DİYECEKLER ŞİMDİ?"

Özdil, Akşener'in masadan itildiğine dair söyleminde haklı çıktığını belirterek, Akşener'in masayı dağıttığını iddia eden muhalif gazetecilere sert ifadelerle yüklendi.

Özdil, "Akşener masayı dağıttı diyen akçeli gazeteciler, CHP yönetiminin adını kullanarak benim aleyhime linç kampanyası başlatanlar ne diyecekler şimdi?" dedi.