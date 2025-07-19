CHP'nin başını çektiği muhalefet partileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavını itibarsızlaştırmak için hem başarılı öğrencilere iftira atmış, hem de imam hatip düşmanlığı yapmıştı. CHP yandaşı Sözcü gazetesi de LGS'den tam puan alan bir öğrenciyi babası müftü olduğu için hedef gösterdi. Başarıyı 'şaibe' olarak niteleyen Sözcü, Ortahisar İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz ve oğlunun fotoğrafını da yayınladı.

LGS kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Sınav sonucunun açıklanmasından sonra, CHP'nin başını çektiği muhalif kesim, sınavda soruların sızdırıldığını öne sürüp manipülasyonlara girişti.

CHP'ye dönen Muharrem İnce ile İYİ Partili Turhan Çömez, LGS'yi itibarsızlaştırmak için hem başarılı öğrencilere iftira attı hem de imam hatip düşmanlığı yaptı.

İnce, "LGS'den pis kokular geldiğini" iddia ederek "Son 5 yılın en zor sınavı olduğu söylenen sınavdan rekor sayıda, 719 birinci çıkmış. MEB'in derhal açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu birinciler hangi illerden ve hangi okullardan?" ifadelerini kullandı.

Kara propagandanın işaret fişeğini ateşleyen Çömez ise, Bursa'daki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 öğrencinin tam puan alarak birinci olduğu iddiasını ortaya attı.

Oysa LGS'de tam puan alan 719 öğrenci 66 ilden çıktı. Merkezi sınavda 544 okuldan birinci çıkaran iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekti. Bu kapsamda İstanbul'dan 163, Ankara'dan 56, İzmir'den ise 49 öğrenci sınavda 500 tam puan aldı.

SÖZCÜ'DEN NEFRET BAŞLIĞI

Yaşananlar kamuoyunda sıcaklığını korurken CHP yandaşı Sözcü, LGS'den tam puan alan bir öğrenciyi babası müftü olduğu için hedef gösterdi.

Sözcü gazetesinin internet sitesinde yer alan habere, "LGS'de şaibe gölgesi: Derece yapan öğrenciler arasında müftü oğlu da var" başlığı atıldı.

Başarıyı 'şaibe' olarak niteleyen Sözcü, Ortahisar İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz ve oğlunun fotoğrafını da yayınladı.

CHP'Lİ BAŞKAN DA DESTEKLEDİ: TEZGAHI KURANLAR HESAP VERMELİ

Sözcü'nün haberine ilişkin konuşan CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak da "Kim ne derse desin, ortada büyük bir şaibe vardır ve bu durum mutlaka araştırılıp açığa çıkarılmalı, bu tezgahı kuranlar hesap vermelidir" dedi.

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