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Medya

Sözcü'den skandal haber! ''Abdülhamid Han, Karadeniz'e çıkamıyor'' iddiasına cevap geldi

Fondaş Sözcü gazetesi, Türkiye'nin sondaj gemilerine yönelik hazımsızlığını gözler önüne serdi. 'Abdülhamid Han, Karadeniz'e çıkamıyor' başlıklı skandalı haberini manşete taşıyan Sözcü'ye Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

3 Haziran 2024 Pazartesi 12:14 - Güncelleme:
Sözcü'den skandal haber! ''Abdülhamid Han, Karadeniz'e çıkamıyor'' iddiasına cevap geldi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin sondaj gemilerinden biri olan Abdülhamid Han, kule yüksekliği sebebiyle boğazlardan geçemiyor." iddiası yalanlandı.

Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, "Türkiye'nin sondaj gemilerinden biri olan Abdülhamid Han, kule yüksekliği sebebiyle boğazlardan geçemiyor." iddiasıyla yapılan haberler manipülasyon içermektedir. Abdülhamid Han sondaj gemisinin Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçişi için Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği'ne uygun şekilde kuleleri sökülmekte ve ulaştığı limanda tekrar birleştirilmektedir. Türkiye'nin diğer sondaj gemileri Fatih, Yavuz ve Kanuni için de aynı işlemler uygulanmaktadır. Dolayısıyla Abdülhamid Han gemisinin boğazlardan geçememesi söz konusu değildir. İlgili yönetmelik çerçevesinde hava çekimi 58 metre ve daha yüksek olan gemiler İstanbul Boğazı'ndan, hava çekimi 70 metre ve daha yüksek olan gemiler ise Çanakkale Boğazı'ndan geçememektedir" denildi.

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