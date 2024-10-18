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Medya

Sözcü TV'den skandal Yahya Sinvar manşeti! Tepki yağdı

Soykırımcı İsrail, Gazze'deki saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiğini belirtirken Hamas'tan henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Sözcü Televizyonu ise Sinvar'ın öldürüldüğü haberini skandal bir manşet ile duyurdu. Skandala tepki yağdı.

18 Ekim 2024 Cuma 07:47 - Güncelleme:
Sözcü TV'den skandal Yahya Sinvar manşeti! Tepki yağdı
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Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiğini öne sürdü. Hamas kanadından ise Sinvar'ın hayatını kaybettiğine ilişkin iddialara dair henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

SÖZCÜ'DEN SKANDAL MANŞET

CHP yandaşı Sözcü Televizyonu ise Sinvar'ın öldürüldüğü haberini skandal bir manşet ile duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İsrail, Hamas'ı tek tek indiriyor" başlığı atıldı. Hatta manşette gülen bir Netanyahu fotoğrafı konuldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Sözcü Televizyonu'nun attığı manşete ise sosyal medyada çok sert tepkiler geldi. Bazı vatandaşlar "İsrail'in sözcüsü" şeklinde yorumlar yazdı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Bu nasıl Yahudi sevici bir dil!? Medyanın yüz karası. İsrail destekçisi Sözcü haddini bil" dedi.

Sözcü Televizyonu ise gelen tepkilerin ardından sosyal medyadan paylaşımını kaldırdı.

Netanyahu'dan suikast iddiası: Yahya Sinvar öldürüldü
  • Sözcü Televizyonu
  • Yahya Sinvar
  • israil

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