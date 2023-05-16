Sözcü'den tepki çeken manşet! Akıllarınca vatandaşla alay etmeye çalıştılar

Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandık başına giderek oyunu kullandı.

Çıkan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu sağlarken Cumhurbaşkanlığı için hiçbir aday, şart olan yüzde 50 artı bir oyu alamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,5'te kalırken Kılıçdaroğlu yüzde 44,9, Sinan Oğan ise yüzde 5,2 oy aldı.

MUHALEFET CEPHESİNDE SİNİR VE ÖFKE

Seçimin hemen ardından ilk turda kazanacaklarını düşünen muhalefet kanadının bir bölümünü büyük bir üzüntü kaplarken diğer tarafta ise sinir ve öfke vardı.

Seçimler önce herkese kalp dağıta muhalefet cephesinde yenilginin ardından vatandaşı aşağılayıcı cümleler gelmeye başladı.

ÖFKELERİNİ MANŞETLERE TAŞIDILAR

Her seçim yenilgisi sonrası aynı dili kullanmaya muhalif medya ise alaycı sözcüklerle manşetlerini atmayı sürdürüyor.

TOGG ÜZERİNDEN VATANDAŞLA ALAY ETTİLER

Sözcü gazetesi bugünkü manşetinde yer verdiği "Demek ki millet TOGG'muş!" başlığı tepki çekti.

Henüz ikinci tur seçimleri yapılmamışken aşağılayıcı bir dile bürünen Sözcü gazetesi, manşetin devamında şu ifadeleri kullandı: Açlık sınırında yaşayan ve tok olmayan milyonlar, daha refah bir yaşam sunan Kılıçdaroğlu yerine, Togg nutuğu atan Erdoğan'ı tercih etti.