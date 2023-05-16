İSTANBUL 29°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2023 Salı / 26 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7079
  • EURO
    21,5016
  • ALTIN
    1273.21
  • BIST100
    4484.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Sözcü'den tepki çeken manşet! Akıllarınca vatandaşla alay etmeye çalıştılar
Medya

Sözcü'den tepki çeken manşet! Akıllarınca vatandaşla alay etmeye çalıştılar

14 Mayıs'ta yaşadıkları hüsranın ardından muhalefet cephesinde öfke ve sinir hat safhaya ulaştı. Son olarak CHP destekçisi Sözcü gazetesi, attığı manşetle Togg üzerinden vatandaşla alay etmeye kalkıştı. Sözcü'ye tepki yağdı.

16 Mayıs 2023 Salı 11:04 - Güncelleme:
Sözcü'den tepki çeken manşet! Akıllarınca vatandaşla alay etmeye çalıştılar
ABONE OL

Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandık başına giderek oyunu kullandı.

Çıkan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu sağlarken Cumhurbaşkanlığı için hiçbir aday, şart olan yüzde 50 artı bir oyu alamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,5'te kalırken Kılıçdaroğlu yüzde 44,9, Sinan Oğan ise yüzde 5,2 oy aldı.

MUHALEFET CEPHESİNDE SİNİR VE ÖFKE

Seçimin hemen ardından ilk turda kazanacaklarını düşünen muhalefet kanadının bir bölümünü büyük bir üzüntü kaplarken diğer tarafta ise sinir ve öfke vardı.

Seçimler önce herkese kalp dağıta muhalefet cephesinde yenilginin ardından vatandaşı aşağılayıcı cümleler gelmeye başladı.

ÖFKELERİNİ MANŞETLERE TAŞIDILAR

Her seçim yenilgisi sonrası aynı dili kullanmaya muhalif medya ise alaycı sözcüklerle manşetlerini atmayı sürdürüyor.

TOGG ÜZERİNDEN VATANDAŞLA ALAY ETTİLER

Sözcü gazetesi bugünkü manşetinde yer verdiği "Demek ki millet TOGG'muş!" başlığı tepki çekti.

Henüz ikinci tur seçimleri yapılmamışken aşağılayıcı bir dile bürünen Sözcü gazetesi, manşetin devamında şu ifadeleri kullandı: Açlık sınırında yaşayan ve tok olmayan milyonlar, daha refah bir yaşam sunan Kılıçdaroğlu yerine, Togg nutuğu atan Erdoğan'ı tercih etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.