CHP yandaşı Sözcü Gazetesi yine provokasyona girişti. Saygı Öztürk'ün "Orduevlerinde bir şeyler değişti" başlıklı yazısında "Lüleburgaz Orduevi'ne sarıklı-cübbeli kişinin girmesinin ardından bu kez İstanbul'daki orduevinde kara çarşaflı kadın görüntülendi" şeklinde skandal ifadeler kullanıldı.

28 Şubat zihniyetini hatırlatan manşet ile orduevlerine sarıklı, cübbeli ve çarşaflı kişilerin giremeyeceği mesajı açık açık verildi.

Kahraman Mehmetçiğin annesi olan çarşaflı kadını hedef alan Saygı Öztürk, "İstanbul Harbiye Subay Orduevi'ne sadece gözleri açık bir biçimde kara çarşafla girildiğini söyleseler buna inanmazsınız" gibi akıl almaz ifadeler kullandı.

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