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Medya

Sözcü'den tepki çeken manşet! Çarşaflı asker annesini hedef aldılar

CHP yandaşı Sözcü Gazetesi skandal bir manşete daha imza attı. Saygı Öztürk'ün 28 Şubat zihniyetini hatırlatan yazısında asker annesi hedef alınarak, 'Orduevlerine çarşaflı kişilerin giremeyeceği' mesajı verildi.

27 Eylül 2024 Cuma 13:38 - Güncelleme:
Sözcü'den tepki çeken manşet! Çarşaflı asker annesini hedef aldılar
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CHP yandaşı Sözcü Gazetesi yine provokasyona girişti. Saygı Öztürk'ün "Orduevlerinde bir şeyler değişti" başlıklı yazısında "Lüleburgaz Orduevi'ne sarıklı-cübbeli kişinin girmesinin ardından bu kez İstanbul'daki orduevinde kara çarşaflı kadın görüntülendi" şeklinde skandal ifadeler kullanıldı.

28 Şubat zihniyetini hatırlatan manşet ile orduevlerine sarıklı, cübbeli ve çarşaflı kişilerin giremeyeceği mesajı açık açık verildi.

Kahraman Mehmetçiğin annesi olan çarşaflı kadını hedef alan Saygı Öztürk, "İstanbul Harbiye Subay Orduevi'ne sadece gözleri açık bir biçimde kara çarşafla girildiğini söyleseler buna inanmazsınız" gibi akıl almaz ifadeler kullandı.

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