Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından televizyon dünyasında dikkat çeken bir adım atıldı.

Çok sayıda dizinin yeni bölümleri yayın akışından çıkarılırken, yapımcılar şiddet içeriklerini azaltma kararı aldı. Reytingi yüksek yapımların senaristleriyle yapılan toplantıda, özellikle silah ve şiddet sahnelerinin daha sınırlı ve dikkatli kullanılacağı belirtildi. Özellikle Eşref Rüya, Yeraltı ve Taşacak Bu Deniz gibi dizilerde senaryoların yeniden düzenleneceği iddia edildi. Öte yandan bazı kurumsal firmalar silah ve şiddete özendirici yapımlara sponsor olmayacaklarını duyurdu.

"DİKKATLİ DAVRANACAĞIZ"

Çukur'un senaristi Gökhan Horzum "Şiddet sahnesine yer vermek, onu savunmak anlamına gelmez. İyi kahramana şiddet uygulandığında, seyirci şiddetin karşısında yer alır" dedi. Uzak Şehir'in senaristi Gülizar Irmak da, "Silahı ve şiddeti övücü bir söylemde olmayacağız. Bunu eleştiren gözle bakıyoruz. Bundan sonra da dikkatli davranacağız" ifadesini kullandı.