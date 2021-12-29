Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AA'nın ''Yılın Fotoğrafları'' oylamasına katıldı

AA 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:03 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:04

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ile dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Albayrak, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal", haber kategorisinde ise Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Albayrak, engelin başarıya engel olmadığını gösterdiği için spor kategorisinde "Engelli basketbolcunun sevinci", fotoğrafına oy verdiğini söyledi.

Habercilikte geriye bakarak, geride ne olup bittiğini dikkate alarak, onun ışığında gündemi değerlendirmenin daha isabetli olduğuna vurgu yapan Albayrak, "O bakımdan Anadolu Ajansının sanıyorum 2012 yılından bu tarafa yaptığı fotoğraf oylamasının tamamına katıldığımı hatırlıyorum. Geçtiğimiz bir yılın muhasebesini, özetini tekrarlamak gibi oluyor. O bakımdan çok ilgi gördüğünü görüyorum. Oylamadan sonra da takip ediyorum, benim seçtiğim kareler birinci olmuş mu diye. Bunlar hem kamuoyunda hem de sosyal medya da ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, oylamaya dahil edilen fotoğrafları biriktirdiğini belirterek, "Bir zaafımı da paylaşmış olayım. Anadolu Ajansının sadece 3 kategoride birinci gelen karelerini değil bu oylamaya dahil edilen bütün fotoğrafları elimden geldiği kadar her yıl biriktirmeye çalışıyorum. Çok değerli ve özenle seçilmiş kareler. Başarılarının devamı diliyorum."değerlendirmesini yaptı.