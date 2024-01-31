Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AA'nın ''Yılın Kareleri'' oylamasına katıldı

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de Operasyon" karesini seçtiğini belirterek, fotoğrafın bütünsel bir kompozisyon içerisinde Mehmetçiklerin fedakarlıklarını gözler önüne serdiğini, foto muhabirinin de bu zorlu şartlarda işini özveriyle yaptığını söyledi.

Albayrak, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde bulunan Sergen Sezgin imzalı "Kaçış" fotoğrafının çevre felaketlerinin tüm vahametini net şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

"Spor" kategorisinde AA foto muhabiri Emin Sansar imzalı, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Trendyol Süper Ligi'nin 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı anı gösteren "Yumruk" başlıklı fotoğrafına oy veren Albayrak, şöyle devam etti:

"Engelli sporcunun karesi anlam olarak beni etkilemişti. Çünkü engel tanımayan bir kare, tek koluyla halter kaldırıyor. Fakat devam ederken yumruk karesini görünce işin haber kısmı daha ağır bastı. Çünkü bize gazeteciliği öğretirken hep 'Fotoğraf haberdir.' demişlerdi. O anda aklıma başlangıçta -fail diyelim- yumruk atmadığını sadece tokat attığını söylemişti. Sonra bu kare ortaya çıkınca bir daha öyle bir şey söyleyemedi çünkü çok net ortada. Hakikaten fotoğrafın haber olduğunu yakinen gördük. Dolayısıyla bu kardeşimizin bu emeğinin gereğini yerine getirmek bakımından bu tercihimi değiştirdim."

Albayrak, bu yılın özel seçkilerden "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş Geldin" isimli fotoğrafına oy verdi.

Karenin umudu tam olarak yansıttığına dikkati çeken Albayrak, "Hem kurtulan hem de kurtaranlar gülüyorlar. Çok güzel bir kare. Dolayısıyla tam umudu yansıtmış. Daha sonra ileride aslında devam eden karelerden birinde yanlış hatırlamıyorsam 177 saat sonra kurtarılan bir kardeşimiz daha var. Çok daha önemli belki bana göre ama bu karede o umut meselesi daha çok yansıyor. Depremlerde hep hemen sonrasında insanlar umut arıyor, enkaz altındakilerin sağ çıkarılması konusunda hep umut ihtiyacı oluyor. " diye konuştu.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğrafını seçen Albayrak, Gazze'yle ilgili konularda her karenin anlamlı olduğunu söyledi.

Yaşanan trajedide meydana gelen çocuk ölümlerini vurgulayan Albayrak, "Daha hayatının, ömrünün baharında ve yanlışlıkla veya işte terör mücadelesi ederken değil, bile bile özellikle çocuklar hedef alınarak tıpkı firavunun Hazreti Musa'nın doğmasını veya büyümesini önlemek için yaptığı gibi özellikle çocuklar hedef seçilerek dünyadaki savaşlarda pek rastlamadığımız bir vahamet var. Onu tam ve bütün acılığıyla tabiri caizse vurgulayan bir kare. Onun için bunu seçtim." diye konuştu.

Albayrak, fotoğraf çekimine olan ilgisini anlatarak, şunları belirtti:

"Görüntünün yeri ayrı ama fotoğraf başka bir şey. Onu da burada görüyoruz hakikaten. Bu, çok klasik bir değerlendirme. Hep yapılmıştır, yapılıyor ama ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Önemli çünkü. Bazen bir kare fotoğraf sizin sayfalarca yazacağınız haberi veya anlatacağınız şeyi anlatmaya yetebiliyor. Fotoğrafın böyle bir kabiliyeti var. Anadolu Ajansı da her yıl daha çıta yukarıya taşıyarak bu şeyi devam ettiriyorlar."