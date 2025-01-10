İstanbul'da bulunan bazı medya kurumlarının yöneticileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Genel yayın yönetmenleri, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2024 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

- "FOTOĞRAFÇILIK BİR MÜHENDİSLİKTİR ASLINDA"

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün çektiği, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesiyle ülkenin çeşitli kentlerindeki Beşşar Esed'in babası Hafız Esed'in heykellerinin yıkıldığı anın yer aldığı "Devrilen diktatör" isimli fotoğraftan yana oyunu kullandı.

"Haber" kategorisinde Belal Khaled'in "Bayram" isimli fotoğrafını tercih eden Albayrak, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samir Jordamovic'in çektiği "Ağa takılanlar" karesine, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafına ve "Spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın çektiği "Şükür" isimli fotoğrafa oy verdi.

Albayrak, uygulama başladığından beri oylama için kendisine teveccühle gelindiğini, bunun kendisi için çok değerli olduğunu ve "Yılın Kareleri" oylamasını çok önemsediğini söyledi.

Gazetecilik hayatı boyunca amatörce de olsa fotoğrafla ilgilendiğini ve fotoğraf çekmeyi sevdiğini belirten Albayrak, "Daha önemli bir ayrıntı, ben sayfa editörüyüm aslen. Meslek hayatıma başladığım zamanda sayfa editörlüğü yapıyordum. Dolayısıyla sayfaya fotoğraf seçimi mesleğimizdeki en önemli aşamalardan birisiydi." dedi.

Oylama ile farklı kategorilerde bir yılı özetlediğini, bir yılın heyecanını yaşayarak oylama yaptığını kaydeden Albayrak, şunları dile getirdi:

"İki şeye dikkat ediyorum. Bir, anlamı, karenin bize ne söylediği önemli. Çok meşhurdur gazetecilikte, sayfalarca uzun haberi bazen bir kare daha rahat ifade edebilir. İkincisi de fotoğraf kalitesi, fotoğrafçının orada ortaya koyduğu pozisyon önemli. Bahsettiğim amatör uğraşma esnasında gözlemlediğim bir şey var; fotoğrafçılık bir kadraj. Neyi, nereyi, hangi kareyi nasıl çekip çekmeyeceğini hesaplamak tamamen bir mühendislik işidir. Fotoğrafçılık bir mühendisliktir aslında. Kendimce bu tür izlenimlerim var meslek hayatımdan, onlara bakıyorum, o açıdan değerlendiriyorum."

Albayrak, bazı karelerin, bazı dönemlerde daha anlam kazandıklarını ifade ederek, bütün bunları bir araya getirerek, birlikte değerlendirerek kendince en uygun gördüğü kareyi tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in çektiği, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Almanya'da yaşayan Suriyelilerin toplanarak kutlama yaptığı "Özgürlük kulesi" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Coşkun, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü", "Günlük Hayat" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Dostlarla yolculuk", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Oylamayı ilgiyle ve merakla takip edenler arasında yer aldığını belirten Coşkun, özellikle haber fotoğrafına ilgi duyduğunu söyledi.

AA'nın dünyanın dört bir yanına dağılmış ekiplerinin çektiği fotoğrafları çok beğendiğini dile getiren Coşkun, daha önce de Yılın Kareleri oylamasına katıldığını ancak ilk kez bu yıl fotoğraf seçerken çok zorlandığını kaydetti.

Coşkun, "Belki sonuçta en iyisini seçemedim ama bana en çok hitap edenini seçtim. Eğer bu fotoğraflarla ilgili bir yazı yazacak olursam ana tema bu olur 'Seçmede çok zorlandım.' diye." ifadesini kullandı.

2024 yılını "acı, keder, savaş ve çığlık" kelimeleriyle özetleyen Coşkun, "Bu tür kelimelerle ifade edebileceğimiz bir yıl oldu. Özellikle Filistin'deki dramın alıp başını gitmesi, Lübnan'ın bombalanması, bunlar büyük ölçüde damga vurdu. En son dünyada en azından bir kriz noktasında her şeyin tersine çevrilmesi açısından Suriye'deki gelişmeler biraz sevindirici. Bu durum fotoğraflara da yansıyor. Fotoğraflarda acı var, gaddarlık var, onların fotoğraflarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Coşkun, oylamada fotoğraf seçerken umudu diri tutacak karelere yer vermeye çalıştığını belirterek, "Zulmün sonuçlarının altını çizen fotoğraflardan ziyade o zulme karşı başkaldırı gücünü koruyan fotoğrafları seçmeye çalıştım." değerlendirmesini yaptı.

- "AA'NIN VATANDAŞA BU KADAR DOKUNABİLİYOR OLMASI ÇOK KIYMETLİ"

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün çektiği, Şam'da halkın ülkedeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından Emevi Meydanı'nda toplanarak rejime ait tankların üzerinde sevinç gösterisinde bulunduğu "Halkın gücü" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması" isimli fotoğrafını seçen Ersoy, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'ın "Umut var", "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Özdel'in "Namaz vakti" ve "Spor" kategorisinde yine Cem Özdel'in "Dalgalar arasında" isimli fotoğrafından yana oy kullandı.

Ersoy, oylamada birbirinden kıymetli fotoğraflar bulunduğunu belirterek, uzun yıllar savaş bölgelerinde çalıştığı için hafızasının "acı kareler" ile dolu olduğunu, bu sebeple umudu yeşertecek fotoğrafları tercih etmeye gayret ettiğini dile getirdi.

Geçen sene "Yılın Kareleri" oylamasında yaklaşık 900 bin kişinin oy kullandığının hatırlatılması üzerine Ersoy, "900 bin insanın Anadolu Ajansının sitesine girip buradan fotoğraf seçmesi, bir kere buna emek veren foto muhabirleri için de oldukça kıymetli ve önemli. Aynı zamanda Anadolu Ajansının vatandaşa bu kadar dokunabiliyor olması açısından da bence çok kıymetli." ifadesini kullandı.

- "2012 YILINDAN BU YANA AA BUNU GELENEĞE ÇEVİRMİŞ DURUMDA"

TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın çektiği "Yüzsüz" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Gürel, "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Diş sağlığı", "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü", "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" isimli fotoğrafı tercih etti.

Yılın Kareleri çalışmasını uzun yıllardır takip ettiğini belirten Gürel, Anadolu Ajansının bu anlamda çok iyi ekibe sahip olduğunu söyledi.

AA'nın yeri geldiğinde Türkiye'nin ana tezlerini doğru şekilde dünyaya anlatması açısından önemli görev yaptığını ifade eden Gürel, şöyle konuştu:

"Diğer taraftan evrensel gazetecilik çerçevesinde de doğru işlerle en doğru bilgiyi vermeye çalışıyor. Biz de uzun zamandır tıpkı diğer basın organları gibi faydalanıyoruz. Anadolu Ajansının muhabir bağlantıları son dönemlerde çok hızlandı ve bizim açımızdan çok efektif hale geldi. Bunun yanı sıra da böyle sosyal sorumluluk ya da ajansın çalışmalarını 'daha sempatik' şekilde anlatabilmesi açısından da Yılın Kareleri çok önemli. 2012 yılından bu yana Anadolu Ajansı bunu geleneğe çevirmiş durumda. Her yıl kendisini geliştirerek bu konuyla alakalı arkadaşlarımızın fotoğraflarını en doğru şekilde vatandaşa göstererek doğru hizmet yapıyor."

Gürel, en zorlandığı kategorinin "Özgür Suriye" olduğunu belirterek, 2025 karelerinin daha pozitif ve daha güzel fotoğraflardan oluşması temennisinde bulundu.

- "ESED'İN YÜZSÜZLÜĞÜNÜ GÖSTEREN ÇOK DEĞERLİ FOTOĞRAF"

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın çektiği, Suriye'de 61 yıllık Baas yönetiminin devrilmesinin ardından Şam'ın Kfar Susa bölgesinde bakanlık ve diğer resmi binaların olduğu yerleşkedeki işkence ve istihbarat merkezinin yer aldığı "Yüzsüz" karesini seçerek, "Suriye'nin despot lideri Esed ve rejiminin yıkıldığı anın fotoğrafı, en önemlisi de artık Esed'in yüzsüzlüğünü gösteren çok değerli fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah imzasını taşıyan "Geriye kalan" isimli kareyi tercih eden Öztürk, Gazze'de olup biteni, İsrail'in soykırımını dünya kamuoyuna tanıtmada, bölgeden yapılan video paylaşımları, fotoğraflar ve hazırlanan kitapçıklar dahil olmak üzere AA'nın çok büyük başarısı olduğunu söyledi.

Hollywood'daki yangını takip ederken oradaki stüdyolarda hazır savaş sahnelerinin çekildiği platolara baktığını anımsatan Öztürk, "Bu bir plato değil, bu bir gerçek, gerçeğin fotoğrafı. Yıkılmış bir şehirde, hayatta kalmış insanların en yakın güvenli alana taşındığını da gösteren ama aynı zamanda kadim coğrafyanın yerle bir olmuş halini gösteriyor. Gerçeğin ta kendisi olduğu için bu fotoğrafı seçiyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde seçtiği Adsız Günebakan'ın "Armut piş" karesinin harika bir fotoğraf olduğunu dile getirdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını oylayan Öztürk, "Napolyon'a atfedilir, 'Eğer dünyada bir başkent olsaydı, dünyanın başkenti İstanbul olmalı.' diye bir sözden bahsedilir. Bu söz sadece İstanbul'un coğrafi konumu açısından değil, aynı zamanda 10 bin yıl hatta daha da fazlasına ait bir geçmişe sahip olmasından kaynaklanıyor. Bu şehirde yaşayan biri olarak İstanbul'un onca tüketilmesine rağmen hala harikulade bir şehir olduğu ve bu şehrin ana dokusunu, geçmiş, gelecek ve bugünü de anlatan bir kompozisyon olduğu için bu fotoğrafı seçiyorum." diye konuştu.

Fotoğraftaki aya atıfta bulunan Öztürk, kendi dünyasında ayın aynı zamanda peygamberin yüzü manası taşıdığını, Galata Kulesi'nin İstanbul'un geçmiş tarihine dair bir hatıra olduğunu ve Süleymaniye'ye benzerliğiyle gündeme gelen Büyük Çamlıca Camisi'nin de bugünden geleceğe miras bırakılacak bir cami ve tarihi önemi olduğu için bu kareyi tercih ettiğini söyledi.

"Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafından yana oyunu kullanan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Hem bir başarının hikayesi hem açıkçası bir tavrın, duruşun hikayesinin anlık görüntüsü olduğu için. Merih Demiral'ın Avrupa Şampiyonası'nda attığı golden sonra yaptığı bozkurt işareti. Bu bozkurt işareti sonrasında ceza da almıştı futbolcumuz. Bozkurt işaretinin ne olduğu da çok uzun süre tartışılmıştı. Bana göre Türklere, Türk tarihine ait bir semboldür. Tartışmalar içerisinde siyasi yönünün olmadığı konuşulmuştu, tartışılmıştı. Fakat bu işareti neden yaptığını da söylerken Merih Demiral, seyircilerin ona karşı böyle bir işaret yaptığını ve onlara katılmak için yaptığını söylemişti. Ben bu fotoğrafı ve olayı çok tartışılmış olması nedeniyle seçmek istedim."