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  • Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak: Necip Fazıl Ödülleri rüştünü ispatladı
Medya

Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak: Necip Fazıl Ödülleri rüştünü ispatladı

10. yaşına giren Necip Fazıl Ödülleri'ne ilişkin 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Necip Fazıl Ödülleri'nin rüştünü ispatladığını ifade etti.

4 Ekim 2023 Çarşamba 17:41 - Güncelleme:
Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak: Necip Fazıl Ödülleri rüştünü ispatladı
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Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından kurulan Necip Fazıl Ödülleri bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek.

24 TV canlı yayınına katılan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 10. yaşına giren Necip Fazıl Ödülleri'ne ilişkin özel açıklamalarda bulundu.

Necip Fazıl Ödülleri'nin her yıl coşkuyu kutlandığını belirten Nuh Albayrak, "Gerçekten her yıl bu seneyi devriyesi gelince gerçekten çok yerinde bir faaliyet olarak başladığını bir kere daha görmüş oluyoruz. 10 yıl az bir zaman değil. 10 yıla özgü bir takım gelişmeler yaptık. Ödül kategorilerini vesaire geliştirdik, çoğalttık" dedi.

Necip Fazıl Ödülleri'nin rüştünü ispatladığını ifade eden Albayrak, "Ben her yıl bu Necip Fazıl ödülleri müessesesinin her yıl biraz daha kökleştiğini, biraz daha yerine oturduğunu görüyorum. Rüştünü ispatladı tabiri caizse. Hiçbir kişinin, hiçbir kurumun, hiçbir kimsenin o jüri dışında en ufak bir iması dahi yok. Genel olarak hepsi hep kabul görmüştür" dedi.

Edebiyat, görsel sanatlar, mimarlık ve müzik dallarında yeni kategorilerin açıldığına atıfta bulunan Nuh Albayrak, "Bunlar da bu sene yeni bir heyecan katacak" dedi.

Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirası yaşatıldığını kaydeden Nuh Albayrak, "Bizim, ülkenin geleceği bakımından risk gördüğümüz ne varsa, Necip Fazıl'ın ortaya koymaya, anlatmaya çalıştığı meseleler olduğunu görüyoruz. Bunların yeni nesillere aktarılması çok önemli" ifadelerini kullandı.

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