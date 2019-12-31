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Star Tv yayın akışı: 31 Aralık 2019 bugün Star Tv'de neler var? İşte yeni yıl programları

2020'ye saatler kala yılbaşı heyecanı ve coşkusu başladı. Bu akşam evlerinde aileleri ile birlikte vakit geçirecek olanlar Tv'de neler var merak ediyorlar. Star Tv yayın akışı: 31 Aralık 2019 bugün Star Tv'de neler var? sorularının yanıtları araştırılıyor. Bu akşam Star Tv'de Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi (TV'de ilk kez) yayınlanacak. 22:50'de ise Kimler Geldi Kimler geçti programı olacak. Fikret Şeneş Kimler Geldi Kimler Geçti’albümünde Fikret Şenses şarkıları ile evler şenlenecek. Star Tv yılbaşı özel yayın akışı haberimizde...

31.12.2019  19:18 - Güncelleme: 31.12.2019  19:18

Yeni yıla saatler kala evlerinde aileleri ile birlikte vakit geçirecek olan vatandaşlar yılbaşı özel programları araştırıyorlar. Bu akşam Star Tv yayın akışı: 31 Aralık 2019 bugün Star Tv'de neler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam Star Tv'de Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi (TV'de ilk kez) yayınlanacak. 22:50'de ise Kimler Geldi Kimler geçti programı olacak. Fikret Şeneş Kimler Geldi Kimler Geçti’albümünde Fikret Şenses şarkıları ile evler şenlenecek. 31 Aralık 2019 Star Tv yayın akışı sizlerle...


31 ARALIK 2019 BUGÜN STAR TV'DE NELER VAR?
Bu akşam Star Tv'de Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi (TV'de ilk kez) yayınlanacak. 22:50'de ise Kimler Geldi Kimler geçti programı olacak. Fikret Şeneş Kimler Geldi Kimler Geçti’albümünde Fikret Şenses şarkıları ile evler şenlenecek. Sezen Aksu, Buray, Rafet El Roman, Şevval Sam, Fatma Turgut, Manga, Haktan, Nalan, Tuğba Özerk, Evrencan Gündüz, Serel Yereli, ve Cem Yenel gibi ünlü isimler sahnede yer alacak.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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