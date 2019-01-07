STAR TV yayın akışı 7 Ocak 2019 Pazartesi STAR TV yayın akışı canlı bugün neler var?

STAR TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. STAR TV yayın akışı bugün neler var? 7 Ocak itibari ile yayın akışında hangi dizilerin olduğunu ve yeni bölümlerin yayınlanıp yayınlanmayacağı öğrenilmek isteniyor. Televizyon izleyicileri akışlara bakarak sevdikleri televizyon dizilerinin, programlarının yayınlanıp yayınlanmayacağını öğreniyorlar. Yılbaşı itibari ile dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi yayın akışlarının araştırılmasında bir yoğunluk oluşturdu. Reklamverenlerle yeni anlaşmalar yapmak isteyen dizi sahipleri, Ocak ayının ilk üç haftasında yeni bölümler yayınlamayacak. Sadece TRT dizileri ekranlarda olmaya devam edecek. 7 Ocak Star TV yayın akışı yayınlandı. Akış içerisinde saat 07.00’da Mesut Yar ile Bugün programı, 09:30’da Vahe ile Evdeki Mutluluk programı, 11:00’da Paramparça dizisinin tekrarı gözüküyor. Yeni bölümleri ile Pazartesi akşamları yayınlanan Söz dizisinin ise tekrarı 22:30’da ekrana gelecek. 20:00’da ise oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokaslan, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ceren Taşçı gibi isimlerin bulunduğu Erkenci Kuş dizisi tekrar bölümü ile ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:30 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

11:00 PARAMPARÇA-TEKRAR

13:00 EN GÜZEL BÖLÜM

13:15 NERGİS ZAMANI-TEKRAR

15:45 ANNE-TEKRAR

20:00 ERKENCİ KUŞ-TEKRAR

22:30 SÖZ-TEKRAR

01:0 UFAK TEFEK CİNAYETLER-TEKRAR

03:30 ARAMIZDA KALSIN-TEKRAR

05:20 GÜZEL KÖYLÜ

ERKENCİ KUŞ

Can, gözaltına alınıyor!

Can, Fabbri’nin şikayeti üzerine gözaltına alınır. Sanem, Can’ın düştüğü bu durumdan kendini sorumlu tutar ve onu kurtarmak için Fabbri’ye kokusunu verir. İstediğini alan Fabbri, şikayetini geri çeker ve hisselerini de Aylin’e devreder. Bu arada mahalleyi ziyarete gelen gizemli bir kadın ortalığı birbirine katar. Sanem mahallede tartıştığı bu kadınla Can’ın evinde tekrar karşılaşacaktır. Acaba bu kadın kimdir?

SÖZ

Yavuz, Sevdikleri İçin Savaşıyor!

Yavuz’un yoluna çıkmasını engellemek isteyen Sami, Yavuz’a değil en yakınlarına zarar vermek için harekete geçmiştir. Tamirhaneye yapılan saldırıda Yavuz’un yetişme çabalarına rağmen Kopuk’u almayı başarırlar.

Tim, Karabatak’ı almak için yabancı üssün kapılarına dayanır. Karabatak’ı almak için canlarını bile vermekten çekinmeyeceklerini de üs bölgesindeki tüm askerlere ilan ederler: Ölmek var Karabatak’ı almadan dönmek yok…

Tim’in bu kararlılığı Dragan ve üs bölgesi komutanını tedirgin eder. Bir an önce kurtulmak için bir plan yapmaları gerekmektedir. Dragan’ın yapacağı bu plan Karabatak’ı ölümle burun buruna getirir. Ama Karabatak bir yemin etmiştir. Şero’yu öldürmeden ölmeye niyeti yoktur.

Sami elinde tuttuğu Kopuk için Yavuz’dan bütün zararını karşılamasını ister. Ama en yakınındakilere zarar gelmemesi için Yavuz’un neler yapabileceğini bilmemektedir. Kopuk’un hayatını tehlikeye atan Sami ve ekibi, hayatlarının dersini alacaktır.