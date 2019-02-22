10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MEDYA

  1. Haberler
  2. Medya

Steve Irwin'in ismi Doodle oldu! Peki ünlü belgeselci Irwin genç yaşta nasıl öldü?

Belgesel filmleriyle tüm sinama severlerinin beğenisini toplayan Steve Irwin Google'ın ana sayfasına taşınarak Doodle oldu. Peki belgesellerinde timsahlarla çekinmeden etkileşim kurabilmesiyle tanınan Steve Irwin 57 yaşında nasıl öldü? Korkusuz bir yaşamı benimseyen ünlü isimin genç yaştaki garip ölümü isminin Doodle olmasıyla milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Avustralya doğumlu Steve Irwin kimdir? Kendisini doğaya adaya isim nasıl öldü? İşte ünlü isimle ilgili merak edilen tüm soruların cevabı bu haberde

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avustralya doğumlu Steve Irwin, hayatını belgesel filmlerine adamıştır. Ünlü belgeselcinin asıl adı Stephen Robert “Steve” Irwin. Belgesel dünyasının en önemli isimlerinden birisi olan Irwin, timsahlarla olan diyalogu nedeniyle 'Timsah Avcısı' olarak nitelenmektedir. Steve Irwin, dalış seferi sırasında bir vatoz tarafından göğsüne ölümcül darbe alıp yaşamını yitirdi. İşte ünlü isimle ilgili bilinmeyenler  
 
 

STEVE IRWIN KİMDİR?
 
Irwin daha çocuk yaşlarında, ebeveynine timsah ve diğer sürüngenlerin meskûn mahallerden taşınmasında ve hayvanat bahçesi hayvanlarının bakımında yardım etmeye başlar. Dokuz yaşında ilk timsahını yakalar. Timsahların ve yılan gibi diğer sürüngenlerin de yakalanmasında ve taşınmasında öncü bir uzman olur. Zehirli yılanlarla neredeyse her gün çalıştığı halde asla ısırılmamıştır.
 
1991 yılında, daha sonra adı Australia Zoo olacak Queensland’daki Reptile & Fauna Park ‘ı ailesinden devralır ve karısı Terri ile birlikte çalıştırmaya başlar. Hayvanat bahçesinin, kendilerini sürüngenlerin tehdidi altında hissedenlere yardım eden bir kurtarma takımı da vardır. Hayvanlar yakalanıp insani yerleşimden uzak yerlere bırakılır.
 
Irwin, Büyük Set Resifi’nde bir belgesel film çalışması sırasında vatozların üstünde yüzerken dikenli bir vatozun göğsünden sokması sonucunda öldü.
 

 
ÜNLÜ İSİM VATOZ SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ
 
Ünlü “timsah avcısı” Steve Irwin, dalış seferi sırasında bir vatoz tarafından göğsüne ölümcül darbe alıp yaşamını yitirdi. Hayatını vahşi doğaya adayan Avustralyalı doğumlu isim denizaltında çekim yaparken vatoz saldırısına uğrayarak talihsiz bir kazaya kurban giderek 44 yaşıda hayını kaybetti. 
 

 
ÇEVRECİLER ELEŞTİRMİŞTİ
 
Irwin’in televizyon dizisi Timsah Avcısı (Crocodile Hunter) 137 ülkede 500 milyon kişi tarafından izlenmiştir. Dizide sadece Timsah Avcısı bölümleri değil, Croc Files (Timsah dosyaları), Croc Diaries (Timsah günlüğü) ve sinema filmi Crocodile Hunter da (Timsah avcısı) vardır. Dizinin geliri hayvan koruma örgütlerine bırakılmıştır.

Uçak gemilerini imha edebilen nükleer torpido bu bahar suya indirilecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

300 milyon kilometre ötedeki asteroide indi

300 milyon kilometre ötedeki asteroide indi

Başkan Erdoğan'dan '100. Yıl Kutlamaları' Genelgesi

Başkan Erdoğan'dan '100. Yıl Kutlamaları' Genelgesi

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

Başkan Erdoğan’ın hayali gerçek oldu

Başkan Erdoğan’ın hayali gerçek oldu

Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

Verdikleri silahlar kaybolunca askeri iş birliğini durdurdular

Verdikleri silahlar kaybolunca askeri iş birliğini durdurdular

Tuğgeneral Sevindik'in görev yeri değişti

Tuğgeneral Sevindik'in görev yeri değişti
 

POPÜLER HABERLER

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM´de yemin etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM´de yemin etti

TSK'dan gövde gösterisi, bir ilk yaşandı

TSK'dan gövde gösterisi, bir ilk yaşandı

Binali Yıldırım müjdeyi verdi

Binali Yıldırım müjdeyi verdi

Rusya: NATO ile savaş halinde nükleer silahlara başvurabiliriz

Rusya: NATO ile savaş halinde nükleer silahlara başvurabiliriz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA