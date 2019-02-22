Steve Irwin'in ismi Doodle oldu! Peki ünlü belgeselci Irwin genç yaşta nasıl öldü?

Avustralya doğumlu Steve Irwin, hayatını belgesel filmlerine adamıştır. Ünlü belgeselcinin asıl adı Stephen Robert “Steve” Irwin. Belgesel dünyasının en önemli isimlerinden birisi olan Irwin, timsahlarla olan diyalogu nedeniyle 'Timsah Avcısı' olarak nitelenmektedir. Steve Irwin, dalış seferi sırasında bir vatoz tarafından göğsüne ölümcül darbe alıp yaşamını yitirdi. İşte ünlü isimle ilgili bilinmeyenler

STEVE IRWIN KİMDİR?

Irwin daha çocuk yaşlarında, ebeveynine timsah ve diğer sürüngenlerin meskûn mahallerden taşınmasında ve hayvanat bahçesi hayvanlarının bakımında yardım etmeye başlar. Dokuz yaşında ilk timsahını yakalar. Timsahların ve yılan gibi diğer sürüngenlerin de yakalanmasında ve taşınmasında öncü bir uzman olur. Zehirli yılanlarla neredeyse her gün çalıştığı halde asla ısırılmamıştır.

1991 yılında, daha sonra adı Australia Zoo olacak Queensland’daki Reptile & Fauna Park ‘ı ailesinden devralır ve karısı Terri ile birlikte çalıştırmaya başlar. Hayvanat bahçesinin, kendilerini sürüngenlerin tehdidi altında hissedenlere yardım eden bir kurtarma takımı da vardır. Hayvanlar yakalanıp insani yerleşimden uzak yerlere bırakılır.

Irwin, Büyük Set Resifi’nde bir belgesel film çalışması sırasında vatozların üstünde yüzerken dikenli bir vatozun göğsünden sokması sonucunda öldü.

ÜNLÜ İSİM VATOZ SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü “timsah avcısı” Steve Irwin, dalış seferi sırasında bir vatoz tarafından göğsüne ölümcül darbe alıp yaşamını yitirdi. Hayatını vahşi doğaya adayan Avustralyalı doğumlu isim denizaltında çekim yaparken vatoz saldırısına uğrayarak talihsiz bir kazaya kurban giderek 44 yaşıda hayını kaybetti.

ÇEVRECİLER ELEŞTİRMİŞTİ

Irwin’in televizyon dizisi Timsah Avcısı (Crocodile Hunter) 137 ülkede 500 milyon kişi tarafından izlenmiştir. Dizide sadece Timsah Avcısı bölümleri değil, Croc Files (Timsah dosyaları), Croc Diaries (Timsah günlüğü) ve sinema filmi Crocodile Hunter da (Timsah avcısı) vardır. Dizinin geliri hayvan koruma örgütlerine bırakılmıştır.