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Medya

Stüdyoda şekilden şekile girdi… İsmail Saymaz canlı yayında fena yakalandı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, canlı yayında talimat aldı. Stüdyoyu terk ettiği esnada mikrofonu açık kalan İsmail Saymaz'ın “Tam da bunu konuşuyorduk ağabey” dediği canlı yayına yansıdı.

24 Eylül 2024 Salı 15:01 - Güncelleme:
Stüdyoda şekilden şekile girdi… İsmail Saymaz canlı yayında fena yakalandı
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CHP yandaşı İsmail Saymaz, fondaş Halk TV ekranlarında yayınlanan 'Rota' programında talimat aldı. Telefonla konuşmak için stüdyodan ayrılan ve mikrofonu açık kalan Saymaz'ın telefonla talimat aldığı anlar saniye saniye ekranlara yansıdı.

CANLI YAYINDA TELEFONUNU GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ABD ziyaretinin konuşulduğu esnada yandaş İsmail Saymaz'ın mikrofonu açık kaldı. Canlı yayın esnasında telefonunu Kürşad Oğuz'a gösteren Saymaz yayından ayrılmak zorunda kaldı.

"TAM DA BUNU KONUŞUYORDUK AĞABEY"

Stüdyoyu terk ettiği esnada mikrofonu açık unutulan İsmail Saymaz'ın "Ağabey şimdi müsait oldum yayındaydım çıktım şimdi. Tam da bunu konuşuyorduk ağabey" sözleri canlı yayına yansıdı.

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