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Medya

Şükriye Tutkun canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'keşke babamız olsa' dedim diye dışlandım

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Sanatçı Şükriye Tutkun, “Cumhurbaşkanı Erdoğan için ‘Keşke babamız olsa' dedim diye dışlandım.' dedi.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 14:59 - Güncelleme:
Şükriye Tutkun canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'keşke babamız olsa' dedim diye dışlandım
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Sanatçı Şükriye Tutkun, 24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN 'KEŞKE BABAMIZ OLSA' DEDİM DİYE DIŞLANDIM.'

Dışlanmanın çok saçma olduğunu söyleyen Şükriye Tutkun, 'Yatılı okulda beraber büyüdüğümüz bir kız arkadaşım şimdi benimle konuşmuyor. Ben Erdoğan için 'Baba' demişim diye. Biz baba görmedik. Adam gibi adam görünce 'Keşke babamız olsa' dedim diye beni neden yargılıyorsun? Aynısını sende yaşadın. Yine aynı şeyi söylerim. Bunlar söylendiğinde dışlamak çok saçma. Beni dışladığınızda ne oldu? CHP Genel Başkanı Özgür Özel gidip kiminle görüşüyor? O zaman onu da reddedin bakalım. Sağcılık ve Solculuk bitti.' dedi.

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