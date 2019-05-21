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Survivor 2019 eski yarışmacılar ve yeniler mücadelesi başlıyor! Belli olan isim kim? Survivor adasına eskilerden kimler gelecek?

Survivor 2019’da eski yarışmacılar ve yeniler mücadelesi başlıyor. Eskilerden Survivor adasına gelecek isimler belli oldu. Eskiler ve yeniler karşılaşmasını Acun Ilıcalı, Survivor’ın resmi sosayal medya hesabında duyurdu. Peki, Survivor’a eskilerden kimler gelecek? Büyük sürprizi açıklayan Acun Ilıcalı, gelecek isimleri ve yenileri de açıkladı. Peki kimler Survivor Türkiye Yunanistan'da yarışacak? Survivor 2019'a konuk yarışmacı olarak gidecek olan Nagihan Karadere ise instagram hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Nagihan, fotoğrafa: 'Hazırlıksız gidiyorum. Parkuru tamamlarsam ne mutlu bana' notunu düştü İşte haberimizin ayrıntıları…

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“Eskilerden kimler Survivor Türkiye Yunanistan'da yarışacak? Survivor adasına eskilerden gelecek isimler belli oldu mu?” sorusuna Survivor hayranları tarafından yanıt aranıyor. Survivor 2019'a konuk yarışmacı olarak gidecek olan Nagihan Karadere ise instagram hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Nagihan, fotoğrafa: "Hazırlıksız gidiyorum. Parkuru tamamlarsam ne mutlu bana" notunu düştü. Programın yapımcısı ve sunucusu ise Acun Ilıcalı ise, Adem, Atakan, Damla, Hakan, Nagihan ve Ogeday'ın bir süreliğine adaya gideceğini duyuran Acun Ilıcalı, eskiler ve yeniler karşılaşmasının gerçekleşeceğini duyurdu. İşte merak etiğiniz tüm detaylar haberimzide…

Acun Ilıcalı konseyde yarışmacalara böyle duyurdu:

Önümüzdeki günlerde unutulmayan Survivor yarışmacıları sizinle oyun oynamak için 4 günlüğüne buraya gelecekler. Unutulmayan isimlerden bazıları Domnik'e gelecek. Güzel ödül koyacağız. Bu ödül için mücadele edeceksiniz. Siyah ve Beyaz takım karışık olarak oynayacak. Eskiler ve Yeniler olarak ayrılacaksınız.

Türklerden gelecek yarışmacılardan ikisini Acun Ilıcalı açıkladı. Nagihan ve Ogeday 4 günlüğüne Survivor'da yarışacaklar. Diğer isimler ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Gelmeyecek olan isim ise Sema. Bunun sebebi, Seda'nın ikizinin olması. Sema'nın Survivor'a gelmesinin Seda'ya avantaj olacak olması.

Yunan takımına gelecek olan isimlerden birisi ise Melina.

 

NAGİHAN KARADERE AÇIKLAMA YAPTI

Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından ise Nagihan Karadere, Survivor 2019 macerası öncesinde bir paylaşım yaptı. Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Nagihan, fotoğrafa: "Hazırlıksız gidiyorum. Parkuru tamamlarsam ne mutlu bana" notunu

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