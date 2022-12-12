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Medya

Survivor 2023'te yarışacak ilk isim belli oldu

Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak ilk isimi açıkladı. Şarkıcı Berdan Mardini, Survivor 2023 yarışmasında yer alacak.

12 Aralık 2022 Pazartesi 15:06 - Güncelleme:
Survivor 2023'te yarışacak ilk isim belli oldu
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Acun Ilıcalı, Survivor 2023 için kolları sıvadı. Yeni bir formatla ekrana gelecek Survivor 2023 kadrosuna katılan ilk isim ise şarkıcı Berdan Mardini oldu.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni sezonunda All Star-Fenomenler mücadelesinin yaşanacağı iddia edildi.

FORMAT DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz günlerde yeni sezon tanıtımını yapan Ilıcalı, 'Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak' ifadelerini kullanmıştı.

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