Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? Survivor SMS sıralaması 2020

10 Haziran 2020 Çarşamba 10:17 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 10:17

Survivor kimin elendiği merak konusu olmuşken sürpriz bir isim adaya veda etti. Survivor 2020'nin 102. bölümünde adaya veda eden yarışmacı kim oldu? Survivor kim elendi, kim gitti son dakika sorularıSurvivor 2020 izleyicileri tarafından merak konusu. Kıyasıya mücadelenin ortaya konulduğu Survivor 2020'de son bölümde ödül oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele etti. Survivor'da adaya veda eden isim Survivor SMS sıralaması 2020 ile belli oldu. Peki Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? Survivor SMS sıralaması 2020İşte 9 Haziran Survivor'da yaşananlar ve SMS sırlaması...

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2020’nin Cuma akşamı ekrana gelen 102. bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından SMS birincileri açıklandı. Cumartesi ve Pazar günleri, Survivor izleyicileri tarafından kullanılan SMS oylarına göre Kırmızı takımda Barış, Mavi takımdan Cemal Can en çok oyu alarak SMS birincileri oldu. Bu nedenle iki yarışmacının da eleme adaylığı düşmüş oldu. Bu yüzden takımların SMS ikincileri de açıklandı. Kırmızı takımının SMS ikincisi Sercan, Mavi takımın Nisa oldu.

Survivor 102. bölümde Kırmızı takımda Elif’in dokunulmazlığı olmaması nedeniyle Berkan ile Yunus Emre otomatikman eleme adayı oldular. Mavi takım ise Cemal Can Yasin’i, Nisa ise Evrim’i eleme adayı olarak gösterdiler. Bu dört aday arasında SMS sıralamasına bakıldı. Seyircilerin kullandığı oylara göre rakiplerine göre daha az oy alan Yunus Emre, Survivor’a veda eden isim oldu.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Surivivor'da yarışmacıların yakınları ile iletişim kurmasını sağlayan iletişim oyunu bu hafta da heyecanlı anlara neden oldu. Survivor Ünlüler Gönüllüler'de çekişmeli geçen mücadeleyi Mavi takımı 10-6 skorla kazandı.

SURVİVOR'DAN KİM GİTTİ?

Survivor'da bu hafta Cemal Can ve Barış'ın eleme adayı olduğu Survivor konseyinde ilginç anlar yaşandı. Mavi takımda Survivor SMS sıralaması 2020'de SMS birincisi olan Cemal Can Yasin'i SMS ikincisi olan Nisa ise Evrim'i eleme adayı olarak söyledi.

Kırmızı takımda ise Survivor SMS sıralaması 2020'de SMS birincisi Barış ikincisi ise Sercan oldu. Elif'in dokunulmazlığı olduğu için kırmızı takımda Berkan ve Yunus Emre eleme adayı oldu.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI 2020

Survivor'da gerçekleşen eleme konseyinin ardından SMS sıralaması belli oldu. 9 Haziran SMS sıralaması şöyle gelişti;

Kırmızı Takım

1) BARIŞ

2) Sercan

3) Berkan

4) Yunus Emre

5) Elif

Mavi Takım

1) CEMAL CAN

2) Nisa

3) Evrim

4) Yasin

5) Ardahan

Yapılan oylama sonucunda Survivor'dan elenen isim bu hafta Yunus Emre oldu.