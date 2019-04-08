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Survivor Melisa Emirbayer kimdir? Survivor Melisa Emirbayer kaç yaşında?

Survivor’da hafta sonu yapılan yarışmada kendisine siyah takımda yer bulan Melisa Emirbayer yaptığı bomba açıklamalar sonrası izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor Türkiye Yunanistan siyah takımda Melisa, takımını eleştirdi. Melisa, takımda Emre ile Dimitra'nın Dalaka ile Atakan'ın farklı bir ruh halinde olduklarını takımın aşk yuvası olduğunu söyledi. Melisa, 'aşk yuvası gibi olduk' diyerek Dimitra ile Emre'ye, Dalaka ile Atakan'a gönderme yaptı. Bunu üzerine Survivor hayranları, Survivor Melisa Emirbayer kimdir? Survivor Melisa Emirbayer kaç yaşında? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte haberimizin ayrıntıları…

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Survivor Türkiye Yunanistan siyah takımda Melisa, takımını eleştirdi. Yaptığı açıklamalarla merak uyandıran Melisa, izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Survivor Melisa Emirbayer kimdir? Survivor Melisa Emirbayer kaç yaşında? Soruları trend oldu. Melisa, takımda Emre ile Dimitra'nın Dalaka ile Atakan'ın farklı bir ruh halinde olduklarını takımın aşk yuvası olduğunu söyledi. Melisa, 'aşk yuvası gibi olduk' diyerek Dimitra ile Emre'ye, Dalaka ile Atakan'a gönderme yaptı. İşte haberimizin detayları…

 

MELİSA EMİRBAYER KİMDİR?
 
 
2 Kasım 1995 İzmir doğumlu Melisa Emirbayer, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi ve hiperaktifliği sonucu yüzme sporu ile tanıştı. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu.
 
Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu. 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı.
 
 

MELİSA’DAN TAKIMA ELEŞTİRİ
 
Survivor Türkiye Yunanistan siyah takımda Melisa, takımını eleştirdi. Melisa, takımda Emre ile Dimitra'nın Dalaka ile Atakan'ın farklı bir ruh halinde olduklarını takımın aşk yuvası olduğunu söyledi...
 

 
SURVİVOR’DA YAŞANANLAR
 
Survivor’da Türkiye ve Yunanistan takımlarının birleşerek siyah ve beyaz takımlarının oluşturulmasının ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Seda ve Dalaka’nın oluşturduğu yeni takımların mücadelesi hem dokunulmazlık oyununda hem de ödül oyununda kıyasıya bir mücadele sergiledi. 
 
HİKMET İLE YUSUF ARASINDA SİNİRLER GERİLDİ
 
Survivor Türkiye Yunanistan kırk birinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Büşra ve Dalaka’nın mücadelesi sırasında Hikmet ile Yusuf arasında tansiyon yükseldi.
 
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU
 
Murat Ceylan: Yeni bir ödül oyununa hoşgeldiniz. Sude yeni takımda son durum ne?
Sude: İlk oyunu kaybetmettik ama erzak oyunun kazanmak çok önemli bizim için çünkü bu haftayı rahat geçirmemizi sağlayacak.
 
Bora: Biz de iyi bir enerji yakaladık. Fakat bugün hafif bi sakatlığım nedeniyle oyunda yer alamıcam umarım kazanmayı başarırız yine.
 
Survivor’da ödül oyunun beyaz takım kazandı.
 
Beyaz Takım: 10 Siyah Takım: 9
 
SURVİVOR ADASINDA KONUŞULANLAR
 
Hikmet: Hep beraber çok iyi bir takım oldu. Yunanistan takımından gelen arkadaşlarla da çok iyi adapte olduk. Karşı taraf da kendine rüya takım diyor.
 
Sabriye: Onlara o zaman Sweat Dreams “tatlı rüyalar”
 
Hikmet: Şu ilk dokunulmazlığı alalım ondan sonra onlara tatlı rüyalar deriz.

Kıyafetinin etiketini kesme bahanesiyle aldığı bıçakla öldürdü

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