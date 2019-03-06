Survivor Melisa kimdir? Survivor Melisa’nın sevgilisi Sertan kim? Duygulandıran anlar

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının son bölümünde iletişim oyununu kazanan Melisa’nın erkek arkadaşı ile gerçekleştirdiği mesajlaşma anları sonrası, 'İki senedir görüştüğüm erkek arkadaşım değil sanki’ diyerek gözyaşlarını tutamadı. Survivor hayranlarını da etkileyen bu mesajlaşma sonrası herkes Melisa’nın sevgilisi Sertan’ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Survivor Melisa’nın mesajlaştığı sevgilisi Sertan kimdir? Sertan ne iş yapıyor, kaç yaşındadır?

SURVİVOR MELİSA NEDEN AĞLADI?

Suvivor’un son bölümünde iletişim oyununu kazanarak sevgilisi Sertan ile mesajlaşan Melisa, 'İki senedir görüştüğüm erkek arkadaşım değil sanki. Bir şey olmuş. Benim altıncı hissim kuvvetli. Bir şey var' diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

ACUN’DAN MELİSA’YA RET

Acun Ilıcalı'ya üzüntüsünü anlatan Melisa görüşmek için yardım isteyeceği söyledi ancak olumsuz yanıt aldı. Melisa, iki yıldır beraber olduğu erkek arkadaşının tavrını bildiğini ancak bu defa farklı davrandığını söyledi.

MELİSA’NIN SEVGİLİSİ SERTAN KİMDİR?

Survivor Melisa’nın iki yıllık sevgilisi Sertan kim? 2 Kasım 1995 İzmir doğumlu Melisa Emirbayer, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi ve hiperaktifliği sonucu yüzme sporu ile tanıştı. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu. 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı.