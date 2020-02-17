17 Şubat 2020 Pazartesi 10:01 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:01

Büyük bir heyecanla beklenen 2020 Survivor yayın hayatına başladı. TV8'in iddialı yapımı Survivor Ünlüler-Gönüllüler öncesi, Survivor Panorama'da yaşanacak gelişmeler ve yarışmacıların olası performansları değerlendiriliyor. Tüm Survivor takipçileri Survivor Panorama saat kaçta başlıyor? Survivor Panorama hangi günler var? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Hakan Hatipoğlu, İhsan Tarkan, Damla Can ve Sema Aydemir, Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler öncesi değerlendirmelerini izleyiciler ile paylaşıyorlar. Survivor Panorama hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

SURVİVOR PANORAMA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

TV8'in iddialı yapımı Survivor Ünlüler-Gönüllüler öncesi, Survivor Panorama'da yaşanacak gelişmeler ve yarışmacıların olası performansları değerlendiriliyor.Survivor Panorama saat 11:00'da ekranlara gelecek.

SURVİVOR PANORAMA HANGİ GÜNLER VAR?

Tv8 yayın akışında Survivor Panorama hafta içi her gün görünüyor.

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor ünlüler takımında Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut bulunuyor.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor gönüllüler takımında YasinObuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör yarışacak.