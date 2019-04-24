Survivor Yusuf kimdir, nerelidir? Survivor Yusuf kaç yaşında, ne iş yapar?
Türkiye-Yunanistan formatı ile TV8’de ekranlara gelen Survivor’un dikkat çeken yarışmacılardan Yusuf Karakaya, Survivor takipçileri tarafından arama motorlarında, Survivor Yusuf kimdir, nerelidir? Survivor Yusuf kaç yaşında, ne iş yapar? Sorularıyla araştırılıyor. Survivor Türkiye Yunanistan’da galibiyetleri ile başarı sıralamasında 6. Sırada yer alan Yusuf Karakaya, Kick boksta Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı ve 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. İşte haberimizin detayları...
Survivor Yusuf kimdir, nerelidir? Survivor Yusuf kaç yaşında, ne iş yapar? gelen Survivor’un dikkat çeken yarışmacılardan Yusuf Karakaya dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Arama motorlarında Survivor izleyicileri tarafından araştırılmaya devam eden Karakaya, Survivor Türkiye Yunanistan’da galibiyetleri ile başarı sıralamasında 6. Sırada yer alıyor. Yusuf Karakaya, Kick boksta Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı ve 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu. Tayland’ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. İşte detaylar...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.