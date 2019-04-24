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Survivor Yusuf kimdir, nerelidir? Survivor Yusuf kaç yaşında, ne iş yapar?

Türkiye-Yunanistan formatı ile TV8’de ekranlara gelen Survivor’un dikkat çeken yarışmacılardan Yusuf Karakaya, Survivor takipçileri tarafından arama motorlarında, Survivor Yusuf kimdir, nerelidir? Survivor Yusuf kaç yaşında, ne iş yapar? Sorularıyla araştırılıyor. Survivor Türkiye Yunanistan’da galibiyetleri ile başarı sıralamasında 6. Sırada yer alan Yusuf Karakaya, Kick boksta Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı ve 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. İşte haberimizin detayları...

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Survivor Yusuf kimdir, nerelidir? Survivor Yusuf kaç yaşında, ne iş yapar? gelen Survivor’un dikkat çeken yarışmacılardan Yusuf Karakaya dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Arama motorlarında Survivor izleyicileri tarafından araştırılmaya devam eden Karakaya,  Survivor Türkiye Yunanistan’da galibiyetleri ile başarı sıralamasında 6. Sırada yer alıyor. Yusuf Karakaya, Kick boksta Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı ve 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu. Tayland’ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. İşte detaylar...

YUSUF KARAKAYA KİMDİR? 
 
2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı. 
 
Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu. Tayland’ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 
 
1.5 yıl Tayland’da kaldıktan sonra Türkiye’den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi birgün UFC’de Türk bayrağını dalgalandırmak.
 

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