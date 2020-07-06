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Medya

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 2. eleme adayı, yarışmanın Pazar akşamı ekranlara gelen 127. bölümünde belli oldu. Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? soruları son bölümün ardından araştırılmaya başlandı. Cemal Can ve Barış'ın mücadelesinin dikkat çektiği bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim eleme potasına giren 2. yarışmacıyı belirledi. Peki Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor 2. eleme adayı ve son bölümden detaylar...

06 Temmuz 2020 Pazartesi  09:56 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:56
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Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2020'de büyük finale doğru geri sayım devam ederken, haftanın Survivor 2. eleme adayı konseyde şaşkınlık oluşturdu. İşte, Survivor son bölümde dokunulmazlığı kazanan isim ve son bölümde yaşananlar...

Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazandı. Survivor Cemal Can, ada konseyinde eleme adayı olarak Sercan Yıldırım'ın adını verdi. Böylece Survivor Sercan, Berkan'ın ardından haftanın ikinci eleme adayı oldu. İşte Survivor'da haftanın gelişmeleri...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 127. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Survivor'un son bölümünde dokunulmazlık oyununda Barış ve Sercan'ın karşılaşması nefes kesen anları ekranlara getirdi.

Barış ve Cemal Can mücadelesinde ise Cemal Can rakibi Barış'ı 5-1 yenerek dokunulmazlığı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı bireysel dokunulmazlığı kazanan Sercan tarafından belirlendi. Sercan "Geçen haftaki stratejimi uygulamayı düşünüyorum" diyerek ilk eleme adayı olarak Berkan'ın ismini verdi. Berkan da "İsmimin çıkmasına şaşırmadım, bir kırgınlığım da yok. Mücadeleme elimden gelenin en iyisiyle devam edeceğim" dedi.

Böylece Survivor'da eleme adayları Berkan ve Sercan oldu.

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