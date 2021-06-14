Survivor'da dün gece kim elendi? Survivor son bölümde kim elendi? 13 Haziran 2021 Survivor SMS sıralaması

14 Haziran 2021 Pazartesi 09:39 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 09:39

Survivor'dan kim elendi sorusunun yanıtı ada konseyinde kesinleşti. Survivor son bölümde Aleyna, Ayşe ve Batuhan'ın eleme potasında olduğu gecede, en az oyu alan isim Survivor şampiyonu olma hayallerine veda etti. Survivor SMS sıralamasında çıkan sonuca göre adaya veda eden isim herkesi şaşırttı. Diğer yandan Survivor ödül oyununu kazanan mavi takım Bahamalar'a gitme şansı yakaladı. Peki Survivor'da dün gece kim elendi? Survivor son bölümde kim elendi? İşte Survivor SMS sıralaması

SURVİVOR'DA DÜN GECE KİM ELENDİ?

Survivor'da değişen eleme sistemi ile beraber, eleme konseyi bu hafta pazar akşamı gerçekleşti. Haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Bu hafta Survivor eleme adayları Aleyna, Ayşe ve Batuhan olurken, Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada yarışma tarihinde en fazla oy kullanılan haftanın bu hafta olduğunu duyurdu.

Survivor son bölümde elenen isim pazar gecesi netleşti. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in son bölümünde kırmızı ve mavi takımda potada olan Ayşe, Batuhan ve Aleyna elenmemek için karşı karşıya geldi.

Gecenin sonunda oy sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı, en az SMS oyunu alarak Survivor'dan elenen yarışmacının Batuhan olduğunu duyurdu.

Survivor 2021 olma rüyasına veda eden Batuhan ilk dörde oturmayı istediğini söyleyerek, SMS gönderen destekçilerine teşekkür etti.

Survivor'ın iddialı yarışmacılarından olan Batuhan, duygularını gizlemekte zorlanırken, ilk yaptığı açıklamada, "Beni bu ana kadar destekleyen herkese teşekkür ederim. Güzel bir yoldu. Gönül isterdi ki son dörde oturayım... Ben bence iyi bir şekilde buraya geldi. Umarım bundan sonra da güzel bir şekilde yolculuğumuzu yapacağız." dedi.

SURVİVOR BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Karacakaya 1997'de İstanbul doğumlu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile olmuştur.

İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırmıştır.