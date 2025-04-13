Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki izinsiz gösterilerde 302 kişi gözaltına alınmış, son 2 günde ise gözaltına alınanların 200'ü hakimlik tarafından serbest bırakılmıştı.

ARAÇTAN SLOGANLARLA İNDİLER

Sosyal medyada ve CHP yandaşı kanalların günlerce 'Hiçbir suç işlemediler', 'ağzı süt kokan öğrencileri serbest bırakın', 'üniversite öğrencilerini serbest bırakın' söylemlerinde bulunduğu 'gençler' tahliye edildikleri sırada yine rahat duramadı.

Geçtiğimiz gün serbest bırakılan kişiler, tahliye edildikleri sırada yine sloganlar attı.

Marmara Cezaevi'nden ayrılan ve bir grup tarafından karşılanan kişiler, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" diye bağırdı.

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