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Medya

Tahliye sırasında tepki çeken görüntüler! 'Ağzı süt kokan çocuklar' bunlar mı?

Saraçhane'deki izinsiz gösteriler sonrası tutuklananlara ilişkin sosyal medyada ve CHP yandaşı haber kanallarında günlerce 'ağzı süt kokan öğrencileri bırakın' söylemlerinde bulunulurken, serbest bırakılan isimlerin tahliye edildikleri sırada attıkları slogan tepki çekti.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2025 Pazar 08:40 - Güncelleme:
Tahliye sırasında tepki çeken görüntüler! 'Ağzı süt kokan çocuklar' bunlar mı?
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Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki izinsiz gösterilerde 302 kişi gözaltına alınmış, son 2 günde ise gözaltına alınanların 200'ü hakimlik tarafından serbest bırakılmıştı.

ARAÇTAN SLOGANLARLA İNDİLER

Sosyal medyada ve CHP yandaşı kanalların günlerce 'Hiçbir suç işlemediler', 'ağzı süt kokan öğrencileri serbest bırakın', 'üniversite öğrencilerini serbest bırakın' söylemlerinde bulunduğu 'gençler' tahliye edildikleri sırada yine rahat duramadı.

Geçtiğimiz gün serbest bırakılan kişiler, tahliye edildikleri sırada yine sloganlar attı.

Marmara Cezaevi'nden ayrılan ve bir grup tarafından karşılanan kişiler, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" diye bağırdı.

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