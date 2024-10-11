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Medya

TBMM TV yeni yayın dönemine hazır: Zengin içerikler nostaljik yapımlar

TBMM TV, 'Anadolu'nun Kadim Meclisleri' gibi tarihi programlardan siyasetçilerin nostaljik konuşmalarına kadar geniş bir içerik yelpazesiyle izleyici karşısına çıkacak.

AA11 Ekim 2024 Cuma 16:29 - Güncelleme:
TBMM TV yeni yayın dönemine hazır: Zengin içerikler nostaljik yapımlar
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM TV yeni yayın döneminde farklı içeriklerle izleyiciyle buluşacak. Anadolu topraklarında yaşamış kadim uygarlıkların meclis binası olarak kullandığı mekanlar, "Anadolu'nun Kadim Meclisleri" programı ile ekranlara taşınacak.

MECLİS'TEN PORTRELER

TBMM'de görev yapan mevcut dönem milletvekillerinin siyaset dışındaki farklı yönleri, "Meclis'ten Portreler" adıyla yayınlanacak.

DEMOKRASİNİN YÜZLERİ

Geçtiğimiz yasama yılından başlayan "Demokrasinin Yüzleri" belgeseli yeni dönemde de geçmiş dönem milletvekillerinin hayat hikayeleri, siyasi hayatları ve Türk siyasi hayatındaki kırılma dönemlerine ilişkin şahitlikleri ile yakın tarihe ışık tutacak.

MECLİS'TE BİR GÜN

TBMM'yi ziyaret eden misafirlerin tecrübelerini yansıtan, "Meclis'te Bir Gün" programı da yeni dönemde devam edecek.

MECLİS SÖZLÜĞÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama ve denetim faaliyetleri ile Anayasa ve İçtüzük ile ilgili detaylı bilgilerin verileceği "Meclis Sözlüğü" yeni yayın döneminde yayınlanacak programlar arasında yer alacak.

NOSTALJİ

Siyasetçilerin geçmiş dönemlerde Genel Kurulda yaptığı konuşmalardan kesitler aktaran, "Nostalji" programı da yeni dönemde TBMM Televizyonu ekranlarına gelecek.

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS

Toplumun, gelenek, görenek, dil, müzik, dans, el sanatları başta olmak üzere manevi unsurlarının anlatıldığı "Somut Olmayan Kültürel Miras" programı da yeni yapımlar arasında yer alacak.

TBMM TV'de, canlı olarak yayınlanan Genel Kurul çalışmaları ile haber bültenlerinde sunulan komisyon ve basın toplantılarının yanı sıra, "Meclis Binaları", "Tarihte Bu Hafta", "Bestekar Milletvekilleri" ve "Antik Kentler" gibi programlar da izleyiciyle buluşacak.

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