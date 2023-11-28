TELE 1'de skandal! Atilla Dorsay'dan tepki çeken ''Kürdistan'' ve ''Yılmaz Güney'' açıklaması

CHP fondaşı TELE 1'de yayınlanan program sırasında bir skandala daha imza atıldı. Yazar Atilla Dorsay'ın "Yılmaz Güney" ve "Kürdistan" yorumları büyük tepki çekti. Program sırasında terör güzellemesi yapan Dorsay, "Yılmaz Güney bir hakimi öldürdü diye mahkum mu edelim?" diyerek skandal ifadeler kullanırken, bununla yetinmedi ve terör güzellemesine soyunarak "Bırakalım da Kürdistan'ı kursunlar" deme hadsizliğinde bulundu. Dorsay'ın açıklamaları sosyal medyadan da büyük tepki çekti.

"HAKİM ÖLDÜRDÜ DİYE MAHKUM MU EDELİM?"

Yılmaz Güney için ilginç bir savunmaya girişen Dorsay, Güney'in bir hakimi öldürmesiyle ilgili "Yılmaz Güney bir hakimi öldürdü diye adamı mahkum mu edelim?" ifadelerini kullandı.

"BIRAKALIM DA KÜRDİSTAN'I KURSUNLAR"

Canlı yayında hızını alamayan Dorsay bu sözlerle de yetinmedi ve daha da ileri gitti. Dorsay "Bugün Kürtler, dünya üzerinden kendi devleti olmayan tek ırk. Var mı Kürdistan? Yok, bırakalım da kursunlar." açıklamasında bulundu.

"EŞİNİ ÖLDÜRDÜ GALİBA ÇEKİLMEZ KADINDI"

Programda ayrıca Özdemir İnce, karısını boğarak öldüren Althusser için "Althusser de karısını boğdu. Ne oldu? Karısı da galiba çekilmez bir kadındı." ifadeleri kullandı. Diğer katılımcılar da bu iğrenç espriye gülerek yanıt verdi.