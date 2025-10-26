İSTANBUL 22°C / 20°C
Medya

Tele 1'deki TEKNOFEST'e CHP hazımsızlığı! Programı sunan bakın kim çıktı

Casusluk soruşturmasında gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu Tele 1'de yayımlanan TEKNOFEST programı CHP'li yandaşları rahatsız etti. Kayyum atandıktan sonra Tele 1'de yayınlanan TEKNOFEST belgeselinin sunucusunun ise Merdan Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ olduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ26 Ekim 2025 Pazar 09:55 - Güncelleme:
Tele 1'deki TEKNOFEST'e CHP hazımsızlığı! Programı sunan bakın kim çıktı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada ifadelerinin alınacağını, Merdan Yanardağ'ın ise aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirmişti.

TELE 1'E KAYYUM ATANDI

Dün gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Tele 1 kanalına kayyum atandı. Yanardağ'ın farklı ülkelerin konsolosluk görevlileri ile iltisaklı şüpheli Hüseyin Gün ile çok sayıda irtibat ve yazışması tespit edildiği, 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ifade edilmişti.

TELE1'DE "TEKNOFEST" YAYINI

Kayyum atandıktan sonra Tele 1'de, akşam saatlerinde TEKNOFEST belgeseli yayınlandı. Yayında Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii alanındaki icraatları bir bir anlatıldı.

PROGRAM MERDAN YANARDAĞ'IN OĞLUNUN ÇIKTI

Kanaldaki yayın CHP yandaşlarını kızdırırken belgeseli anlatan kişi ise Merdan Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ çıktı.

