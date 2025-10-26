İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada ifadelerinin alınacağını, Merdan Yanardağ'ın ise aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirmişti.

TELE 1'E KAYYUM ATANDI

Dün gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Tele 1 kanalına kayyum atandı. Yanardağ'ın farklı ülkelerin konsolosluk görevlileri ile iltisaklı şüpheli Hüseyin Gün ile çok sayıda irtibat ve yazışması tespit edildiği, 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ifade edilmişti.

TELE1'DE "TEKNOFEST" YAYINI

Kayyum atandıktan sonra Tele 1'de, akşam saatlerinde TEKNOFEST belgeseli yayınlandı. Yayında Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii alanındaki icraatları bir bir anlatıldı.

PROGRAM MERDAN YANARDAĞ'IN OĞLUNUN ÇIKTI

Kanaldaki yayın CHP yandaşlarını kızdırırken belgeseli anlatan kişi ise Merdan Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ çıktı.