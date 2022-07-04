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Medya

Tele1 ekranlarında tepki çeken sözler! ''Ezan Türkçe okutulsun''

Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, Tele1 yayınında ezanın Arapça'ya çevrilmesinin hata olduğunu ve Türkçe okutulması gerektiğini savundu.

4 Temmuz 2022 Pazartesi 08:26 - Güncelleme:
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Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özdemir İnce, Tele1 canlı yayınında skandal ifadeler kullandı.

Ezanı Arapça okumanın Arap milliyetçiliği olduğunu belirten İnce, Demokrat Parti'nin de tekrar Arapçaya çevirmesinin hata olduğunu öne sürdü.

"NE ZARARI VAR TÜRKÇE EZANIN"

1950 seçimlerini yapmanın hata olduğunu ve tek parti rejimiyle Türkiye'nin yönetilmesi gerektiğini savunan İnce, ezanın da Türkçe olması gerektiğini vurgulayarak, "Arapça ezan; Arap ve kültürel emperyalizmdir. Ne zararı var 'Tanrı uludur Tanrıdan başka yoktur tapacak'ın? Ha Arapça olmuş ha Türkçe. Ondan sonra Said Nursi Kürdü çıktı." ifadelerini kullandı.

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