İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2023 Çarşamba / 26 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,792
  • EURO
    20,2517
  • ALTIN
    1146.7
  • BIST100
    5315.03
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Tele1'de skandal sözler! Hapşırıktan İslam düşmanlığı çıkardılar
Medya

Tele1'de skandal sözler! Hapşırıktan İslam düşmanlığı çıkardılar

Tele1 canlı yayınında İslam düşmanlığına imza atıldı. Yayında hapşıran Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a 'Çok yaşa' diyen Emre Kongar, iktidarın bu sözü bile yasakladığını iddia etti. 'Yok efendim, 'çok yaşa, günaydın' demeyecekmişiz. 'Selamünaleyküm diyecekmişiz' ifadelerini kullanan Kongar'a cevap veren Yanardağ, 'Selamünaleyküm Yahudi dilinden geliyor. Bunun Türkçesi merhabadır' diye konuştu. Kongar ise konuşmanın devamında Ramazan Bayramı'nı hedef aldı.

18 Ocak 2023 Çarşamba 07:56 - Güncelleme:
Tele1'de skandal sözler! Hapşırıktan İslam düşmanlığı çıkardılar
ABONE OL

CHP tarafından fonlanan Tele1 ekranlarında akılalmaz bir diyalog yaşandı. Kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ın hapşırması sonrası hükümeti hedef alarak başlayan diyalog, İslam düşmanlığına kadar uzandı.

Yanardağ'ın hapşırığı sonrası, "Çok yaşa" diyen Emre Kongar, bu sözün iktidar tarafından yasaklandığını iddia ederek, "'Çok yaşa'yı bile çok görüyor bu iktidar bize. 'Çok yaşa' diyorsunuz, 'Siz Allah'a mı şirk koşuyorsunuz' diyerek araya giriyor iktidarın adamları. Ancak 'İyi yaşa diyebilirsin' falan diyerek müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

"Günaydın" demenin bile yasaklandığını öne süren Kongar, "'Günaydın' diyemiyorsun, 'Selamünaleyküm' diyeceksin diyorlar." diye konuştu.

"'SELAMÜNALEYKÜM YAHUDİ LAFI"

Yanardağ ise "Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun" anlamına gelen 'Selamünaleyküm'ü hedef alarak, bunun Yahudi dilinden gelme bir söylem olduğunu savundu.

"Birbirini kesen Araplar, birbirine karşı düşman olmadığını anlatmak istiyor. Bunda bir kutsiyet yok." diye konuşan Yanardağ, "Hocam selamünaleyküm ne anlama geliyor? Tam tercümeyi yaparsak. Selamünaleyküm, 'bütün barış üzerine olsun' demek. Araplar birbirini kestiği için, barış için geldiği için... Selamünaleyküm 'bütün barış üzerine olsun, ben dostum' demek. Türkçesi bunun 'Merhaba'dır." dedi.

RAMAZAN BAYRAMI'NI DA HEDEF ALDILAR

Kongar, Türkiye'nin ortak değerinin kalmadığını savunarak, "Ortak değerlerimiz kalmadı ya hu. Ramazan geliyor Ramazan'ın bitimindeki 'Şeker Bayramı'nın adını 'Ramazan' yapan 12 Eylül yönetimidir. 12 Eylül yönetimine kadar o bayramın adı Şeker Bayramı'ydı." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.