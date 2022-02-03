Tele1'de skandal sözler! Kur'an kursları hedef alındı

3 Şubat 2022 Perşembe 08:19 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 08:20

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Emre Kongar, 18. Dakika programında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Emre Kongar, 4 yaşındaki çocukların Kur'an kurslarında eğitim görmesini "beyin yıkanması" olarak tanımlayarak okul öncesi Kur'an kurslarını hedef gösterdi.

Emre Kongar programda siyasette çocukların kullanılması konusu hakkında görüşlerini açıklarken konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarına getirdi.

Kongar'ın ifadeleri şu şekilde:

"Resmen yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi girişimleriyle okul öncesi eğitim çerçevesinde o yaşta 4-6 yaşındaki çocuklara Kur'an kursu verildiği takdirde bunların da okul öncesi eğitimden resmi eğitimden sayılması girişimleri falan var. Ayrıca sosyal medyada başka şeyleri de görüyoruz. Hakikaten sabi sübyan dediğimiz bebelerin, efendim kızların başları bağlı, erkeklerin başları takkeli, hepsi beyaz cübbeli sokaklarda dolaştırıldıkları bir gösteri mahiyetinde yürüttürüldüklerini filan görüyoruz.

İşte burada öyle eğitimle başladığınız takdirde benim çocukların siyasette kullanılmasının totalitarizm olarak tanımlamanın temellerini atmış oluyorsunuz. Bu bugünkü Türkiye için de yarınki Türkiye içinde ve bütün dünya içinde çok tehlikelidir."

"ÇOCUKLARIN BEYİNLERİYLE OYNUYORLAR"

Kongar, Kur'an kurslarındaki çocukların Kur'an eğitimi alarak beyinlerinin yıkandığını şu sözlerle belirtti:

"Çünkü 4 yaşında beyni yıkanmaya başlayan ve anlamadığı bir dilde yaptığı ezberlerden dolayı aferin alan veya cezalandırılan çocukların büyüdükleri zaman nasıl bir davranış gösterecekleri ancak psikiyatrların görev alanı oluyor. Bunu yapmasınlar, çocuklarımızın beyinleriyle ve kalpleriyle oynamasınlar. Bu çok yanlış bir şey bunu ne politikada yapsınlar ne de hele hele eğitimde yapsınlar. İkisi paralel gidiyor, tam onlar dolu dizgin gidiyor."