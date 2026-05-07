  Teminat mektubu işlemlerinde değişiklik: RTÜK duyurdu
Medya

Teminat mektubu işlemlerinde değişiklik: RTÜK duyurdu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık sektöründe ticari faaliyetleri kolaylaştırmak amacıyla yayın lisanslarına ilişkin teminat mektubu uygulamasında değişikliğe gitti.

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 17:05
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerle kablolu, uydu ve internet ortamından sunulan yayın hizmetlerine ilişkin yönetmeliklerdeki "teminat mektubu" şartları esnetildi.

Ayrıca yayın lisansı verilen kuruluşlar için uygulanan teminat mektubu değişikliğine ilişkin süre ve sayı kısıtlamalarına dair düzenleme yapıldı.

RTÜK tarafından hayata geçirilen yeni düzenlemeyle, yayın lisansı verilmesinden itibaren ilk 3 yıl ve lisans bitimine son 2 yıl kala uygulanan "teminat mektubu değiştirilemez" kuralı kaldırıldı, iki değişim arasında en az 3 yıl bulunması şartına da son verildi.

Öte yandan, özellikle tek ortaklı anonim şirketlerde gerçekleştirilen hisse devirlerinde, yeni ortağın kendi teminat mektubunu sunabilmesinin de önü açıldı.

Bu değişikliğin kamu alacağını riske atmadığı belirtilen açıklamada, aksine yeni sunulacak teminat mektuplarının güncel lisans tutarını karşılaması ve lisans süresi sonuna kadar geçerli olması şartı aranarak, mali güvencenin en üst seviyede tutulduğu belirtildi.

Düzenlemeyle yayıncı kuruluşların devir süreçlerindeki bürokratik ve mali yüklerin azaltılması, böylece ticari akışın daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

  • rtük
  • yayıncı kuruluş
  • teminat mektubu

