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Medya

Tepki çeken paylaşım: CHP'nin kanalı Halk TV'de HDP dili

CHP'nin kanalı Halk TV bir skandala imza attı. Türkiye'yi bölgelere ayıran Halk TV haberinde 'Kürt illeri' ifadesini kullandı.

11 Nisan 2023 Salı 13:21 - Güncelleme:
Tepki çeken paylaşım: CHP'nin kanalı Halk TV'de HDP dili
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CHP'nin kanalı Halk TV bir skandala daha imza attı. Seçimlere ilişkin paylaşımında Türkiye'yi bölgelere ayıran Halk TV, haberde 'Kürt illeri' ifadesini kullandı. CHP'nin kanalı gelen tepkiler üzerine paylaşımı silmek zorunda kaldı.

Türkiye'yi bölgelere ayıran CHP yandaşı Halk TV haberinde "Kürt illeri" ifadesini kullandı.

PAYLAŞIMI SİLMEK ZORUNDA KALDILAR

Halk TV'nin seçimlere ilişkin paylaşımında geçen 'Kürt illeri' ifadesi tepki çekti.

"Kürt illerinde" ifadesini kullanan CHP yandaşı Halk TV sosyal medya hesabından Tweeti sildi ve YouTube hesabındaki videoyu gizliye aldı.

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