Show TV'de yayınlanan 'Güldür Güldür' isimli programda kahraman gazilerimiz hedef alındı.

Sözde 'mizah' adı altında yayınlanan skeçte Türk ordusunun kahraman gazileri, haddini aşan alçakça ifadelerle alay konusu edildi.

Tepkilerin odağındaki skandal skeçte, bir gaziye yönelik "Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri kullanıldı. Bununla da yetinilmeyen skeçte, gazilere tanınan ayrıcalıklar ve "Gazikart" ile de alay edildi.

'Güldürü' yaftasıyla ekranlara getirilen ancak değerlerin küçük düşürüldüğü, alaya alındığı skece ve programa sosyal medyadan da tepki yağdı.

"Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz"



Sözde mizah çatısı altında bir programda gazilere yönelik haddi aşan ifadeler kullanıldı. Sergilenen bir oyunda, "kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri tepki topladı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. pic.twitter.com/zcBTcJQaNO — Star Gazetesi ���� (@stargazete) February 2, 2024

Sosyal medya kullanıcıları başlıca, "Gazilerimiz sizin dalga konunuz olamaz, onlar ülkemizin onurudur, haddinizi bilin!!!", "İyi de bu adamlar fırsat buldukça, ara ara zaten Müslüman muhafazakar kesimin sinir uçlarına bile isteye dokunuyorlar. Ben artık şaşırmıyorum ki bu çıkışlara, onlar görevini yapıyor." yorumlarıyla skeci ve programı sert sözlerle eleştirirken, siyasilerden de tepki gecikmedi.

SKANDAL SKECE TEPKİ YAĞDI



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kahraman gazilerin hedef alındığı skece tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahin, "Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden Gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi Gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

BAKAN GÖKTAŞ: 'GÜLDÜRMEYEN' ANLAMSIZ SKECİ ŞİDDETLE KINIYORUM



Skandal skece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bakan Göktaş, "Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve "güldürmeyen" anlamsız skeci şiddetle kınıyorum." dedi.

Bakan Göktaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve "güldürmeyen" anlamsız skeci şiddetle kınıyorum. Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim en kıymetli emanetimizdir."

AK PARTİLİ ÇELEBİ: BU SKEÇ AMACINI AŞMIŞTIR



Gazilerin haddini aşan ifadelerle alaya alındığı skece bir tepki de AK Parti'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, gazilerin bu ülkenin onuru ve gururu olduğunu belirterek "Bu skeç amacını aşmıştır, bu bölüm yayından kaldırılmalı ve gazilerimizden özür dilenmelidir." dedi.

SHOW TV'DEN AÇIKLAMA



Yaşanan gelişmelerin ardından konuya ilişkin Show TV'den açıklama geldi.

Kanalın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, skeçte yer alan ifadelerin uygun görülmediği ve program yapımcısı ile mutabık kalınarak Show TV ekranlarında yayınlanmadığı belirtildi.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada eleştiri konusu yapılan Güldür Güldür skecinde yer alan ifadeler, kanal yönetimimizin yayın ön izlemesi neticesinde, program yapımcısı ile de mutabık kalınarak yayınlanmaya uygun görülmediğinden Show TV ekranlarında yayınlanmamıştır. Durumu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."