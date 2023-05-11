İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2023 Perşembe / 21 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5648
  • EURO
    21,394
  • ALTIN
    1267.16
  • BIST100
    4848.01
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Terör destekçisi Sakık'tan skandal vaat: Biz genel af istiyoruz
Medya

Terör destekçisi Sakık'tan skandal vaat: Biz genel af istiyoruz

Terör örgütü PKK'nın savunucusu Yeşil Sol Parti (YSP) vekil adayı Sırrı Sakık, terörden tutuklu HDP'lilere af vaat etti. Partisinin Ağrı mitinginde terörden tutuklu olanlara özgürlük vaden Sakık, 'Biz genel af istiyoruz. Selahattin özgürleşecek, Gülten özgürleşecek, Ayla özgürleşecek, Figen özgürleşecek' dedi.

IHA11 Mayıs 2023 Perşembe 20:41 - Güncelleme:
Terör destekçisi Sakık'tan skandal vaat: Biz genel af istiyoruz
ABONE OL

Ağrı Dörtyol kavşağında düzenlenen Yeşil Sol Parti mitinginde konuşan Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili adayı Sırrı Sakık, genel af ile terörden tutuklu olan kişilere özgürlük getireceğini söyledi. Sakık AK Parti ve MHP'ye sert eleştirilerde bulunurken, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise yayınladığı video ile Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi çağrısında bulundu.

TERÖR DESTEKÇİSİ SAKIK'TAN SKANDAL VAAT!

Ağrı Belediye Başkanı seçildiği dönemle ilgili açıklamalarda bulunan Sırrı Sakık, polis ve askerlere yönelik sert ithamlarda bulunarak, "Şu şehre Türkiye'nin dört bir tarafından binlerce polis getirdiler, bu şehri kanatmaya çalıştılar. Şehrin valisi benim kaldığım otele gelip yalvardı, 'Bu şehri belalardan sen koruyabilirsin' dedi. Diyadin'de özel timler fırında çalışan 2 çocuğu basıp onları paramparça ediyor. Cesetleri tanınmıyordu. Dediler ki bunlar çatışmada öldüler. Yanına silahlar koydular. Biz önünüzdeki dönem 4 milletvekili ile geliyoruz. Biz burada 7 ilçeyi ve il belediyesini alacağız. Biz genel af istiyoruz. Selahattin özgürleşecek, Gülten özgürleşecek, Ayla özgürleşecek, Figen özgürleşecek" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.