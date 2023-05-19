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Medya

Terör örgütü PKK'dan destek gecikmedi: Kılıçdaroğlu'na oy vermeliyiz

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'dan destek mesajı gecikmedi. Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal, katıldığı programda Kılıçdaroğlu'na açık açık destek vererek, 'Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz.” dedi.

19 Mayıs 2023 Cuma 00:31 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'dan destek gecikmedi: Kılıçdaroğlu'na oy vermeliyiz
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Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte HDP destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajlarına gelmeye devam ediyor.

14 Mayıs'tan önce hem HDP'den hem de Kandil'den PKK'nın sözde elebaşları Kılıçdaroğlu için açık açık destek istemişti. Diyarbakır'da 51 kişinin katil zanlısı olan Selahattin Demirtaş'ın, bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve cezaevlerinde tutuklu bulunan PKK'lı teröristlerin salınması için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek isteyenler, seçim ikinci tura kalınca destek mesajlarını yenilemeye başladı.

PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK DESTEK

Sabah'ta yer alan habere göre; Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Kılıçdaroğlu'na destek mesajlarına bir yenisi daha eklenirken kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal da Kılıçdaroğlu'na açık destekte bulundu.

"OYLARIMIZI KILIÇDAROĞLU'NA VERMELİYİZ"

HDP destekli 7'li koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için oy çağrısında bulunan PKK elebaşı Remzi Kartal "Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz" dedi.

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