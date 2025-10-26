Uzmanlar, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin 24 TV'ye önemli değerlendirmelerde bulundu.

"PKK'YI MEŞRULAŞTIRACAK SÖYLEMLERDEN KAÇINMALIYIZ"

PKK'nın açıklamalarına işaret eden Nuh Albayrak, terör örgütünün 40 yıldır "Kürt" istismarını sürdürdüğünü belirterek, "Bugün terör örgütü için en önemli şey silah vermek değil. Örgütü toplum genelinde meşrulaştıracak söylemlerin çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Asıl bundan sonraki dönemde bizim onların varlığını terör yapısı olarak sürdürmesini sağlayacak algı operasyonlarından kaçınmak gerektiği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Bugün Suriye'de terörle mücadeleye Türkiye gibi bakan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne önem veren bir rejimin olduğunu kaydeden Nuh Albayrak, "İsrail'in son dönemdeki en büyük rahatsızlığı kendi çirkin hedeflerine ulaşma noktasında karşılarına en ciddi tehdit olarak Türkiye'yi görmeleridir. Onun için de her şeyi kullanmaya çalışıyorlar" dedi.

"BÜYÜK TÜRKİYE'YE ODAKLANMAMIZ LAZIM"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, "Ben çözülmeyecek hiçbir sorunun olmadığına inanmıyorum. Ufak tefek sorunları büyütmeden kazanacağımız büyük Türkiye'ye odaklanmamız lazım. Hepimizin sonunun Gazze gibi olmasını istiyorlar. O açıdan Terörsüz Türkiye demek Büyük Türkiye demek Türkiye Yüzyılı demek yeni bir medeniyet inşası demek Yeni nesle biz kan bırakmayalım. Biz bunları çözebilecek kapasitedeyiz Sayın İbrahim Kalın biz yeniden medeniyet inşa ediyoruz demişti. Bu muazzam bir şey. Bizim yapmamız gereken şey İslam dünyasını etrafımıza toplayalım ışık saçan medeniyeti yeniden diriltelim" dedi.

"TAKVİMİN İŞLEMEDİĞİ BİR AŞAMAYI HİÇ GÖRMEDİK"

Bitlis Eren Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Adem Palabıyık, "Terörle mücadelede FETÖ gibi bir örgütü temizledikten sonra savunma sanayine çok hızlı dönüş yaptık ve kimlerle mücadele ettiğimizi çok iyi biliyoruz. İsrail de bunun farkında. Bizim öncelikli hedefimiz terörsüz bölge meselesi. Buna gidebilmek için adım adım metodik ilerlemeniz lazım, kendi alanınızda manevra yapabilmeniz için kendi alanınızı temizlemeniz lazım. Adım adım giden bir takvim var ve bu takvim işliyor. Takvimin işlemediği bir aşamayı hiç görmedik. Takvimin öncesiyle çatıştığı bir aşamayı da görmedik" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÜZYILI PERSPEKTİFİNİN EN ÖNEMLİ ADIMIDIR"

Akşam Gazetesi GYY Mustafa Kartoğlu, "Dünyada siyasi uzantıları olan terör örgütleriyle ilgili çözüm mekanizmaları 9-10 ayda sonuç veren hatta ilk diyalogların başlamasını sağlayan böyle bir süreç, zaman dilimi yok. Türkiye yüzyılı perspektifinin en önemli adımıdır" dedi.