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Medya

''Terörsüz Türkiye''ye Sözcü fitnesi! PKK'nın fesih kararı sonrası algı operasyonu

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası Sözcü TV'de algı operasyonuna girişildi. Sözcü TV'de PKK'nın fesih kararının Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı iddiası ortaya atıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddianın dezenformasyon olduğunu bildirdi.

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2025 Pazartesi 12:20 - Güncelleme:
''Terörsüz Türkiye''ye Sözcü fitnesi! PKK'nın fesih kararı sonrası algı operasyonu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, "Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı" iddiasını yalanladı.

Terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesinin söz konusu olmadığı dile getirilen açıklamada, "Türkiye'nin gündeminde olan Anayasa değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını karşılamak üzerine yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

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